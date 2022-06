Zdroj: Facebook.com/ZSSK Idete do Chorvátska vlakom, ale chcete si zobrať AUTO alebo motorku? Je to možné aj toto LETO! Cestujúci sa aj toto leto dostanú vlakom z Bratislavy priamo do Splitu a vziať si so sebou môžu i svoje auto či motorku. 3. jún 2022 han Zo Slovenska

3. jún 2022 han Zo Slovenska Idete do Chorvátska vlakom, ale chcete si zobrať AUTO alebo motorku? Je to možné aj toto LETO! Cestujúci sa aj toto leto dostanú vlakom z Bratislavy priamo do Splitu a vziať si so sebou môžu i svoje auto či motorku.

Informoval o tom Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Priblížil, že pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov bude z Bratislavy do chorvátskeho letoviska odchádzať od 3. júna do 24. septembra vždy v utorok a piatok o 15.51 h, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 4. júna do 24. septembra vždy v stredu a v sobotu o 17.26 h.

Aká je kapacita?

Spresnil, že vlak s kapacitou 20 miest na prepravu osobných automobilov, respektíve motocyklov (10 miest z Bratislavy, 10 z Viedne) bude radený z moderných klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov. Vo vlaku sú k dispozícii tiež občerstvenie a nápoje.

Dodal, že železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR