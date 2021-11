Zdroj: TASR/Milan Kapusta Írski Slováci budú mať cestu domov zjednodušenú. Letisko Košice spúšťa TRI nové linky Zimný letový poriadok letiska Košice platný od nedele zahŕňa spojenia leteckou spoločnosťou Austrian Airlines do Viedne a následne do siete destinácií v Európe, USA a Kanade. 1. november 2021 Cestovanie

1. november 2021 Cestovanie Írski Slováci budú mať cestu domov zjednodušenú. Letisko Košice spúšťa TRI nové linky

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Letisko Košice spúšťa tri nové letecké spojenia do Dublinu, Viedne a Varšavy. Prevádzkovať ich bude spoločnosť Ryanair. Informovala o tom hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová.

Najdlhšie očakávaná bola podľa jej slov linka do Dublinu, ktorá bola spustená prvým letom v nedeľu. Odlety z Košíc do írskej metropoly sú plánované vždy v stredu o 19.50 h a v nedeľu o 14.05 h. Priamy let trvá tri hodiny.

Dlho očakávané spojenie

„Ďalšou novou destináciou Ryanairu je linka z Košíc do rakúskej Viedne. Prvý let je naplánovaný na pondelok (1. 11.). Odlety z Košíc budú v pondelok o 9.05 h a v piatok o 13.45 h. Oficiálna dĺžka letu je hodina. V poradí treťou novou destináciou je linka z Košíc do poľskej Varšavy na letisko Varšava Modlin. Prvý let je naplánovaný na utorok (2. 11.). Odlety z Košíc budú vždy v utorok o 14.40 h a v sobotu o 14.20 h. Let trvá hodinu,“ uviedla Linhartová.

„Dublin bol dlhodobo na popredných priečkach v zozname destinácií, o ktoré sme sa snažili, a sme radi, že od dnešného dňa budú mať ‚írski Slováci‘ cestu domov výrazne zjednodušenú. Zároveň vítame aj ďalšie spojenie do susedných metropol – Viedne a Varšavy, ktoré takto budú dostupné aj pre cestovateľov, ktorí využívajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

Zimný letový poriadok

Zimný letový poriadok letiska Košice platný od nedele zahŕňa spojenia leteckou spoločnosťou Austrian Airlines do Viedne a následne do siete destinácií v Európe, USA a Kanade.

Letecká spoločnosť Ryanair prevádzkuje lety do destinácií Londýn Stansted, Praha, Liverpool, Dublin, Viedeň, Varšava a Modlin a letecká spoločnosť Wizz Air do destinácií Londýn Luton a Doncaster Sheffield.

Naďalej sú pre všetky letecké spoločnosti v platnosti všeobecne známe pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

