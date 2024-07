19. júl 2024 Krimi Janka opísala HROZIVÚ zrážku s jeleňom: V mikrosekunde som sa zmierila so smrťou, FOTO Budúca záchranárka Janka zažila s kamarátom Dávidom, ktorý pracuje ako vodič záchranky, desivú nehodu. Záchranárom adresovala slová vďaky.

Šťastie v nešťastí mala študentka 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa stala účastníčkou stretu auta s jeleňom v jeden júnový neskorý večer na ceste za Rimavskou Sobotou. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti so slovami, že vozidlo šoféroval jej kamarát Dávid, ktorý mimochodom tiež pracuje ako vodič na RZP v Lučenci.

Zmierená so smrťou

Náročné momenty osudnej noci opísala budúca záchranárka Janka vo svojom poďakovaní: "Bolo to hrozná situácia, kde som sa v mikrosekunde zmierila so smrťou. Môj kamarát duchaprítomne zabrzdil auto, vypol motor a zapol výstražné svetlá. Ja som videla ako nám skočil jeleň pred auto na vodičovu stranu, videla som už len dym a vystrelené oba airbagy. Pamätám si ten zápach, búšenie srdca a adrenalín v krvi. Cítila som horúce airbagy a snažila som sa dostať k telefónu, ktorý mi spadol na zem pod nohy.” Janka v tom strese nevedela ani len odomknúť telefón. Keď sa jej to nakoniec podarilo, bez rozmýšľania volala 155, pretože sa kamarát Dávid sťažoval na silné bolesti hrudníka.

"Zodvihol mi okamžite operátor záchrannej zdravotnej služby, ktorý jediný v danej situácii pohotovo a lucídne reagoval. V tej situácii som ani nevedela nadiktovať adresu, kde sa presne nachádzame tak, aby sme sa navzájom pochopili, kam treba smerovať sily a prostriedky. Nakoniec hovor trval len 3 min., ale mne to pripadalo ako celá večnosť. Hovor bol stručný, jasný, operátor nám dal pokyny, čo máme robiť a poslal k miestu nehody RZP, HaZZ a PZ SR,” dodáva Janka, ktorá popri štúdiu sama často praxuje na RZP v Rimavskej Sobote. Ako prvý na miesto nehody prišli práve záchranári z Rimavskej Soboty a poskytli im prvú pomoc. V nemocnici následne zostali tri dni na pozorovaní.

"Chcela by som veľmi pekne poďakovať operátorom Krajského operačného strediska v Banskej Bystrici. Karta sa obrátila a sama som potrebovala pomoc. Robíte si svoju prácu svedomite a s nasadením. Pomáhate tým, ktorí vás potrebujú. Viem, že to nemáte jednoduché, máte na pleciach zodpovednosť, ktorú si nevieme ani predstaviť. Ste tu pre ľudí, ktorí sa na vás obracajú, a ste častokrát jediné svetlo v tme,” uzatvára ďakovný list Janka.

