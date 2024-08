Dnes o 11:52 Zo zahraničia Japonsko zasiahli dve silné zemetrasenia! Hrozia CUNAMI, VIDEO Južné Japonsko zasiahli dve silné zemetrasenia. Situácia je vážna.

Južné pobrežie Japonska vo štvrtok zasiahli dve silné zemetrasenia. Meteorológovia ich magnitúdu predbežne odhadli na 6,9 a 7,1 stupňa. Ich epicentrum bolo pri východnom pobreží ostrova Kjúšu v hĺbke približne 33 a 25 kilometrov.

Japonské úrady vydali varovanie pred cunami, ktorého vlny môžu dosiahnuť výšku do jedného metra.

TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a Reuters. Televízia NHK uviedla, že vlny cunami už dorazili do niektorých pobrežných oblastí na ostrovoch Kjúšu a Šikoku. V prefektúre Mizajaki podľa svedkov dosahujú výšku 50 centimetrov.

„Cunami bude udierať opakovane. Nevstupujte do mora ani sa nepribližujte k pobrežiu, kým nebude varovanie zrušené,“ uviedla japonská meteorologická agentúra na sociálnej sieti X. AFP píše, že z oblasti zatiaľ nie sú hlásené žiadne vážnejšie škody.

Japonská vláda uviedla, že v atómových elektrárňach nedošlo k žiadnym mimoriadnym situáciám a preveruje, či v zasiahnutých oblastiach nedošlo k obetiam a významnejším škodám.

Japonsko patrí medzi štáty, ktoré ročne zasiahne najviac zemetrasení. Za rok ich v krajine zaznamenajú približne 1500, čo predstavuje približne 18 percent všetkých zaznamenaných zemetrasení na svete. Prevažná väčšina z nich je mierna. V Japonsku však aj silnejšie zemetrasenia zvyčajne spôsobujú iba malé škody vďaka používaniu primeraných stavebných postupov a dodržiavaniu prísnych predpisov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago 👀pic.twitter.com/2v6UoouaeX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 8, 2024

🚨 BREAKING: 7.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS JAPAN



Powerful tremors felt in Miyazaki Prefecture on Kyushu Island.



Tsunami waves reaching 20cm reported in the area. pic.twitter.com/JcDDQh9Pzy — JAKE (@JakeGagain) August 8, 2024

🇯🇵 | FIRST IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨



A powerful 6.9 magnitude quake struck near #Miyazaki, #Japan. Initial reports indicate significant damage and a potential #tsunami risk. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/YMx4LPGsQ4 — Breaking News (@PlanetReportHQ) August 8, 2024

Zdroj: TASR