Je plošné testovanie bezpečné? Armádne VIDEO nahnalo obavy

Zošaleli ste? Pýta sa jeden z pracovníkov bratislavskej Karlovej Vsi. Vydesili ho zábery z inštruktážneho videa armády, na ktorých si má každý pred odberom odkašľať bez rúška.

Všetky odporúčania hygienikov doteraz hovorili jasnou rečou – kašľanie a kýchanie je najrizikovejší spôsob prenosu Covid-19. Teraz zrazu ľudia počas plošného testovania majú cielene kašľať a smrkať priamo v odberovej miestnosti.

Vlasy dupkom

Pri jednom zakašľaní sa do priestoru môže rozptýliť až tritisíc kvapôčok s vírusom a vo vzduchu vydržia až tri hodiny. Napriek tomu na armádnom videu s návodom na postup počas testovania sa uvádza, že ľudia majú kašľať bez rúška priamo v odberovej miestnosti.

„Pracovník podá občanovi vreckovku a vyzve ho, aby si vysmrkal nos a odkašľal si,“ uvádza sa na armádnom videu. Človek pritom nemá na tvári rúško. Po zhruba piatich minútach by do miestnosti mal vojsť ďalší človek na testovanie a má urobiť to isté.

Z hľadiska doterajších hygienických odporúčaní sa to javí ako mimoriadne rizikové správanie.

„Dnes vydalo ministerstvo obrany inštruktážne video, pri ktorom vlasy dupkom vstavajú, keď si majú pred testom ľudia odkašľať, odchrchlať a vysmrkať nos v interiéri v priestore medzi administrátorom a zdravotníkmi!!!,“ napísal v rozhorčenom statuse Martin Urbaník, ktorý je pracovník mestskej časti Karlova Ves v Bratislave.

„Vyzerá to ako návod na premorenie obyvateľstva,“ uviedol pod svojím statusom na Facebooku Ivan Lučanič z bratislavskej Petržalky.

Za pochodu

Aktualizované 12:32 Všetky opatrenia k pilotnej fáze celoplošného testovania na COVID-19 robili samosprávy za pochodu a v krátkom čase. Po stretnutí s dolnokubínskym primátorom Jánom Prílepkom na to poukázal predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Pracovníci samosprávy podľa neho robili na hranici svojich síl a s vedomím, že to robia pre svojich obyvateľov.

„V takto naozaj krátkom čase dokázali samosprávy zorganizovať vo vlastnej réžii veľmi veľa vecí tak, aby sa pilotné testovanie uskutočnilo podľa predstáv ministerstva vnútra i obrany. Ak sa vyskytnú nedostatky, budeme sa z nich musieť poučiť a aplikovať ich o týždeň na plošnom testovaní celého Slovenska,“ zhodnotil Tréger.

Ako budú chránení?

Martin Urbaník chce ísť ako dobrovoľník do odberovej miestnosti, ale pýta sa, ako bude za týchto podmienok chránený pred infekciou.

„Pred takou katastrofálnou, prepytujem a prosím odpustite mi, chu..ovinou, ma neochráni ani tento ochranný balík, ktorý som si dnes kúpil z rodinného rozpočtu za takmer 250 eur,“ píše Urbaník.

Je presvedčený, že v takýchto podmienkach pri „dvanásťhodinovom chrchlaní stoviek ľudí“ nemôže zostať negatívny.

„Zošaleli ste? Veď to je ako keď stovky striedajúcich sa pomixovaných pozitiv/negativ ľudí chce nafúkať počas dvanástich hodín „balón“ zvaný miestnosť.“

Preto sľubuje, že minimálne Karlova Ves urobí všetko pre to, aby testovanie prebiehalo vonku, kde sa kvapôčky kašľa skôr rozptýlia. Aj prednosta okresného úradu v Bardejove Ján Paľa pre TA3 uviedol, že „ak je to možné, testovanie by malo prebiehať v exteriéri.“

Dnes24 oslovil s otázkou o bezpečnosti odporúčaného postupu pri testovaní aj Úrad verejného zdravotníctva. Informáciu budeme aktualizovať.

Medzitým na množiacu sa kritiku zareagovalo ministerstvo obrany. Zdôrazňuje, že je to len ilustrácia a priebeh testovania konzultovali s expertami. Priznávajú, že ak je to možné, celý proces by sa mal odohrávať vonku.

„Odkašľanie a vysmrkanie sa v procese testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 je bežnou praxou aj na iných pracoviskách a v súkromných zariadeniach… Dôležité je zdôrazniť, že testovaná osoba si má odkašľať a vysmrkať sa do papierovej vreckovky, čím sa minimalizuje rozptyl aerosólu do vonkajšieho prostredia,“ dodáva ministerstvo.

