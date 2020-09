Dnes o 19:30 Zo Slovenska Je rozhodnuté! Česko bude červenou krajinou, čo to znamená pre Slovákov?

Naši českí susedia pre nás majú byť po novom červenou krajinou. Prinášame informácie o tom, ako by to malo prakticky fungovať.

8 Galéria

Zdroj: TASR

Česko pribudne na zoznam takzvaných červených krajín. Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽANO) na brífingu počas rokovania ústredného krízového štábu. Zároveň kritizoval štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) za zverejnenie rozhodnutia na sociálnej sieti počas rokovania. Tvrdí, že Slovensko dostal do zlej diplomatickej situácie voči Česku. Rozhodnutie chcel najprv osobne oznámiť českému premiérovi Andrejovi Babišovi.

Matovič skritizoval Klusa

„Martin Klus neodolal pokušeniu Facebooku priamo na ústrednom krízovom štábe a toto veľmi dôležité rozhodnutie voči Českej republike medializoval podľa mňa nezodpovedným spôsobom… Je z toho problém, samozrejme, správna vec bola, aby som najprv toto opatrenie, závažné voči ČR, najprv osobne oznámil českému premiérovi. Keď som sa pozrel do mobilu, zistil som, že Martin Klus už to oznámil verejnosti,“ povedal Matovič. Označil to za Klusovo veľké zlyhanie. Ako na situáciu reagoval Babiš, zatiaľ nevedel, chcel sa s ním spojiť po brífingu.

Matovičovi je vzniknutej situácie ľúto. „Niekomu by sa mal na takýchto zasadnutiach, podotýkam ústredného krízového štábu, zrejme ako malému decku zobrať mobil a zamknúť do skrinky niekde vonku,“ poznamenal.

Ako to bude fungovať

Česko má na zoznam takzvaných červených krajín pribudnúť od piatka 18. septembra. Dôvodom je veľký denný nárast nakazených na ochorenie COVID-19, informoval Klus počas rokovania. Po novom tak podľa jeho slov ktokoľvek, kto sa vráti z územia Česka, s výnimkou pendlerov do 30 kilometrov od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov, musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formulára e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Opatrenie sa bude kontrolovať prostredníctvom náhodných kontrol aj takzvaného „trackovania“ mobilných telefónov.

Nad Ukrajinou visí otáznik

Rakúsko a Maďarsko zatiaľ zostávajú v zelenej kategórii. V ich prípade ale hrozí prepnutie do červenej v zásade kedykoľvek, preto Klus odporúča zvážiť cestovanie a necestovať do konkrétnych vytypovaných regiónov, ktoré čoskoro na webe zverejní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. O tom, či sa zavrú hranice s Ukrajinou, sa rozhodne v najbližších dňoch, informoval Klus.

Pokračoval, že medzi bezpečné krajiny Slovensko zaradí Švédsko, Bulharsko a Kanadu. V čakacom režime na takéto preradenie zostávajú Belgicko, Holandsko a Portugalsko.

Zábery zo zasadnutia krízového štábu nájdete v priloženej galérii.

ONLINE INFO Z ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU: ČESKO SA VZHĽADOM NA VÁŽNY PANDEMICKY VÝVOJ STÁVA “ČERVENOU” KRAJINOU. RAKÚSKO... Posted by Martin Klus on Monday, September 14, 2020

Chcete mať vždy po ruke aj informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte Facebook Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR