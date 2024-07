30. júl 2024 Ostatné športy Jeho výkon sledoval aj hviezdny Snoop Dogg. FANTASTICKÝ úspech Košičana pod piatimi kruhmi! Košický skejtbordista Richard Tury sa stal najlepším Európanom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V takom Česku je skejtbording sledovanejší ako u nás na Slovensku aj vďaka youtuberom primárne z tohto športového sveta. Na sociálnych sieťach ich sledujú státisíce mladých ľudí. Keď boli na výlete v Amerike a v skejtparku stretli Nyjaha Hustona, nemohli uveriť vlastným očiam. Podľa ich slov najlepší z najlepších, vzor.

Nyjah Huston reprezentuje USA aj na prebiehajúcich olympijských hrách. V disciplíne street skončil tretí. Len o dve priečky vyššie ako košický rodák Richard Tury. Ten sa dostal do finále ako jediný Európan a dosiahol fantastický úspech v podobe piateho miesta.

V hľadisku nechýbali ani celebrity, okrem iných napríklad hviezdny americký raper Snoop Dogg či jeho krajan, basketbalista Devin Booker. Košičana prišiel povzbudiť aj slovenský prezident Peter Pellegrini.

„Bolo to ako na hokejovom štadióne, toľko ľudí na skejte som nikdy nevidel. A bolo ťažké ustáť to. Piate miesto je top, ľudí som nesklamal. Bolo potrebné sústrediť sa na každý trik. Prezidentovi som poslal srdiečko, vidieť ho na mojej disciplíne, to je šialené,“ cituje Turyho portál Šport.sk.

Na sociálnych sieťach mu gratulovali mnohí ďalší. Tury napríklad pohotovo zareagoval na gratuláciu od predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. „Ďakujem za podporu, teraz už len postaviť ten skatepark,“ okomentoval županov status.

„Pracujeme na tom, ešte raz veľká gratulácia,“ odpovedal Trnka.

Tury verí, že vďaka jeho úspechu by mu mohla na Slovensku čoskoro vyrásť nová konkurencia. „Verím, že na Slovensku porastú skejtparky, pretože tento šport je zadarmo. Vznikli skejtparky v Košiciach a v Bratislave, ľudia tam jazdia a využívajú ho. Niektorí ´frflú´, že to je zbytočné, ale je to pre širokú verejnosť. Verím tomu, že toto moje umiestnenie pomôže. Nie na každého, koho uvidíte jazdiť treba kričať, že niečo ničí. Asi by som na to zmenil pohľad. Lebo je to kultúra ulice, patrí to k tomuto športu. To, že oškrieme múrik, to nie je nič zlé. V Amerike na ulici nám veľakrát fandia, že tam jazdíme. Patrí nám viac rešpektu. Šport sa mení a tento šport patrí na olympiádu a tiež viac takých športov,“ uviedol po svojom debute na olympijských hrách.

Zdroj: Dnes24.sk