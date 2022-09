Zdroj: TASR K Európe mieri prvý tohtoročný HURIKÁN. Na Slovensku ho pocítime už o pár HODÍN! Nad Atlantikom vznikol hurikán Danielle, ktorý to má namierené k Európe. 6. september 2022 ELA Správy Rôzne

Zdroj: TASR

Tento týždeň prinesie najskôr prevažne pokojnejšie a teplé počasie, no v druhej polovici týždňa nás čaká zmena. Naše územie čaká oblačnejšie a upršanejšie počasie, píše iMeteo.sk.

Počasie totiž najskôr ovplyvní tlaková níž spolu s frontálnym systémom a potom môžu kartami zamiešať pozostatky hurikánu.

Prvý hurikán mieri rovno k Európe

Po veľmi pokojnej fáze začala nad Atlantikom hurikánová sezóna. Prvý už vznikol a dostal pomenovanie Danielle. Tento hurikán sa aktuálne nachádza nad stredným Atlantikom.

Zaujímavé je to, že sa nevydal smerom k americkému pobrežiu, ale rovno k Európe. Postupuje tak smerom k severovýchodu až k východu no netreba sa obávať.

Nad chladnejším Atlantikom tento hurikán zoslabne a postupne sa z neho stane post-tropická níž, ktorá však taktiež môže mať dominantný vplyv na počasie u nás.

Zhoršenie počasia príde vo štvrtok

Hurikán Danielle nás zatiaľ primárne neohrozuje a kartami môže zamiešať až počas víkendu. „Jeho zvyšky k Európe prídu a nejako ovplyvnia počasie, no v akej miere, to sa dozvieme až počas týždňa. Nás však aktuálne najviac zaujíma dianie vo štvrtok, kedy by Slovensko mohli zasiahnuť výraznejšie zrážky a búrky,“ dodáva iMeteo.

Do štvrtka nás čaká relatívne pokojné počasie, no vo štvrtok počas dňa začne od západu pribúdať oblačnosť a zrážky a postupne nás na viacerých miestach čakajú búrky a výdatné zrážky.

Zrážky by sa mali vyskytovať až do piatkového rána, kedy začnú od západu ustávať. Zrážky by k nám počas štvrtka mohli priniesť od 10 až o 30 mm zrážok.

Premenlivo by na našom území malo byť aj počas víkendových dní. Počasie bude pod vplyvom oblastí nižšieho tlaku vzduchu a uvidíme, ako počasie v Európe ovplyvnia zvyšky hurikánu. Zvyšky atlantických hurikánov totiž zvyknú do Európy, predovšetkým tej západnej, prinášať silnejší vietor a výrazné zrážky.

