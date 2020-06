2. jún 2020 ELA Zo zahraničia KATASTROFA nevídaných rozmerov?! Zem pod Dillí je časovaná bomba, hrozí mu ničivé zemetrasenie

Geológovia varovali pred veľkým zemetrasením v regióne hlavného mesta Dillí po sérii miernych otrasov.

Zdroj: TASR

Posledné výraznejšie zemetrasenie bolo v najväčšom meste Indie v piatok 29. mája, kedy Dillí zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,5. V rozmedzí od apríla do mája došlo v Indii k sérii zemetrasení s menšou intenzitou. Od 12. do 29. mája zaznamenalo Národné seizmologické centrum 10 zemetrasení v regióne Dillí.

Geológovia varovali pred veľkým zemetrasením v regióne hlavného mesta Dillí po sérii miernych otrasov. Menšie zemetrasenia v krajine by mohli indikovať, že v regióne sa „varí“ veľké zemetrasenie, ktoré by krajinu mohlo v budúcnosti zasiahnuť.

Kalachand Sain, vedúci Ústavu himalájskej geológie, povedal: „Nemôžeme predpovedať presný čas, miesto alebo silu zemetrasenia, ale vieme že v regióne hlavného mesta existuje neustála seizmická aktivita a môže to viesť k veľkému zemetraseniu v Dillí.“

Profesor Chandon Ghose z Indického technologického inštitútu varoval, že následky veľkého zemetrasenia v regióne môžu byť katastrofické.

Podľa jeho slov, ak by Dillí zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6 a viac, mnoho budov by sa zmenilo na prach, čo by viedlo k veľkému nešťastiu s mnohými obeťami.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk