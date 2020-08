23. august 2020 Magazín Kde skladovať finančnú rezervu tak, aby sme ju nemíňali na nepotrebné veci?

Ak sa vyskytuje dlhodobý problém s vytvorením rezervy, obvykle je problém v tom, že si ľudia nesledujú svoje výdavky.

Finančnú rezervu treba „skladovať“ na konte, ku ktorému neexistuje platobná karta, radí riaditeľka pre investície a zlato v spoločnosti FinGo.sk Lucia Luptáková. „Mať rezervu na bežnom účte nie je vhodné, keďže ľudia majú tendenciu podľahnúť neplánovaným nákupom, keď majú k dispozícii vyššiu čiastku,“ odôvodnila.

Kde šetriť?

Rezervu by si mali ľudia odkladať na depozitné konto alebo sporiaci účet, či akékoľvek iné konto bez prislúchajúcej karty. Človek totiž podľa Luptákovej dobre zváži, či danú kupovanú vec nevyhnutne potrebuje, ak má pre to presúvať peniaze z rezervného účtu na klasický. Ďalším z jej tipov je odkladať peniaze do rezervy okamžite po výplate.

Ak sa vyskytuje dlhodobý problém s vytvorením rezervy, obvykle je podľa Luptákovej problém v tom, že si ľudia nesledujú svoje výdavky. Odporúča preto urobiť si poriadok vo svojom rozpočte. „Ľudia sú často prekvapení, koľkým emočným nákupom podľahnú každý mesiac,“ poznamenala Luptáková. Preto tiež radí výdavky špeciálne aj plánovať – napríklad do potravín ísť s presným zoznamom. „Plánovanie je cesta, ako znížiť spotrebu a pritom sa vo veľkej miere neobmedzovať. A neplatí to len pri potravinách,“ dodala.

Výška rezervy

Na margo odporúčanej výšky finančnej rezervy Luptáková podotkla, že namiesto často odporúčanej výšky šiestich mesačných príjmov je lepšie, ak sa rezerva zhoduje s objemom výdavkov za šesť mesiacov. „Sú totiž aj domácnosti, ktoré majú oveľa vyššie výdavky ako sú ich príjmy. Na druhej strane sú aj domácnosti, ktorých výdavky predstavujú iba časť príjmu,“ spresnila Luptáková. Každopádne by domácnosť mala mať rezervu na takej úrovni, aby vystačila na pokrytie výdavkov, ak by ju zasiahla strata príjmu až na pol roka.

V neposlednom rade Luptáková odporúča odkladať si 10 % z výplaty aj z každého iného príjmu, napríklad z mimoriadnej odmeny. „Na začiatku si však odložte všetko, čo vám dovoľuje váš domáci rozpočet,“ uzavrela.

Zdroj: TASR