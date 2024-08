20. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska KEDY skončia pekelné horúčavy? Ešte si počkáme, no jeseň prinesie náhle OCHLADENIE Extrémne vlny horúčav nám dávajú poriadne zabrať. Hoci bude prepad teplôt náhly, ešte si naň budeme musieť počkať.

Zdá sa vám tohtoročné leto neznesiteľne horúce? Mnohí sa spoliehajú, že zmiernenie prinesie blížiaca sa jeseň. Aká je však pravda? Ako na základe správy Euro News informuje iMeteo.sk, uznávaný meteorológ Lars Lowinski prezradil, kedy približne konečne skončia neznesiteľné horúčavy a prehupneme sa do chladnejšej jesene.

Ochladenie bude náhle

Z meteorologického hľadiska je august posledným letným mesiacom a od prvého septembra tak nastane jeseň. Na nejaké výrazné ochladenie to zatiaľ nevyzerá. Podľa experta chladná jeseň tak skoro nepríde a budeme si na ňu musieť počkať.

Keď však ochladenie príde, bude to poriadne rýchle!

Európa je prehriata

Európa je aj naďalej prehriata a navyše je mimoriadne horúce aj Stredozemné more. Keďže more uchováva veľké množstvo tepla, ovplyvňuje to aj počasie na kontinente. „To v podstate znamená, že všetko teplo uložené v mori bude aj naďalej podporovať teplejšie a vlhšie počasie, pokiaľ nedôjde k zásadnej zmene,“ vraví meteorológ.

Vyššie teploty spolu s väčším množstvom vlhkosti podporujú vznik dažďa a búrok. V ich znamení sa budú niesť aj prvé septembrové dni a týždne.

Lowinski uviedol, že dlhodobé predpovede sú menej presné, no môžeme sa riadiť podľa vývojových trendov. „Vo všeobecnosti trendy ukazujú, že teplejšie ako normálne podmienky budú pravdepodobne pokračovať v ďalších troch týždňoch najmä v južnej a juhovýchodnej Európe aj naďalej,“ píše iMeteo.sk.

Aká bude jeseň?

Veľmi teplé septembrové týždne čakajú aj strednú a západnú Európu. Teploty by sa mali šplhať nad 25 stupňov, no dní s teplotami nad +30 °C bude už menej.

„Následne by podľa neho malo dôjsť k vyčerpaniu tohto „paliva“ a Európu bude čakať prudké ochladenie približne od polovice mesiaca. K slovu sa totiž dostane čoraz silnejúca La Niña, ktorá bude ovplyvňovať počasie v Európe počas jesene aj zimy 2024/2025,“ dodáva server.

Očakáva sa, že tento fenomén by mal na sever zemegule priniesť studenú zimu. Sprevádzať by ju mali prudké prepady teplôt a husté sneženie.

