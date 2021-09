Zdroj: TASR/AP Kim Čong-un odsúdil ponuky USA na dialóg. Chce ale tzv. horúce linky s Južnou Kóreou Líder KĽDR Kim Čong-un slovne odsúdil ponuku USA na dialóg a administratívu amerického prezidenta Joea Bidena obvinil, že voči KĽDR pokračuje v nepriateľskej politike. 30. september 2021 Zo zahraničia

30. september 2021 Zo zahraničia Kim Čong-un odsúdil ponuky USA na dialóg. Chce ale tzv. horúce linky s Južnou Kóreou Líder KĽDR Kim Čong-un slovne odsúdil ponuku USA na dialóg a administratívu amerického prezidenta Joea Bidena obvinil, že voči KĽDR pokračuje v nepriateľskej politike.

Zdroj: TASR/AP

Rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit Kima Čong-una s vtedajším šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Nepriateľ USA

USA v posledných mesiacoch opakovanie navrhli stretnutie s predstaviteľmi Severnej Kórey, ktoré sa podľa nich môže uskutočniť kdekoľvek a kdekoľvek. Cieľom má byť úsilie o dosiahnutie denuklearizácie.

Kim Čong-un však tieto vyhlásenia označil za „masku“, ktorá má zakryť klamstvá a nepriateľské činy Spojených štátov. Takisto podľa neho ide o pokračovanie nepriateľskej politiy predchádzajúcej americkej vlády, napísal denník vládnucej robotníckej strany Rodong sinmun.

Vojenské hrozby a politika nepriateľstva USA sa podľa severokórejského lídra počas pôsobenia novej americkej vlády vôbec nezmenili, sú len viac „ľstivé“.

Severná Kórea oznámila, že počas tohto týždňa otestovala novú hypersonickú strelu Hwasong-8. V reakcii na túto raketovú skúšku vo štvrtok zasadne Bezpečnostná rada OSN (BR OSN), píše AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.

Horúca linka

Severokórejský líder Kim Čong-un je od októbra ochotný obnoviť tzv. horúcu linku s Južnou Kóreou. Spojené štáty obvinil, že sa pokúšajú nadviazať dialóg bez toho, aby zmenili svoju „nepriateľskú politiku“ voči Pchjongjangu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

Rozhodnutie obnoviť horúcu linku so Soulom má podľa Kim Čong-una pomôcť „realizovať očakávania a túžby celého kórejského národa“ po obnove a trvalom mieri.

„Nie je naším cieľom a nemáme ani dôvod provokovať Južnú Kóreu či zámer jej ublížiť,“ uviedol Kim Čong-un podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA.

KĽDR prerušila horúcu linku so Soulom začiatkom augusta na protest proti spoločnému vojenskému cvičeniu Južnej Kórey a USA. Obe krajiny však niekoľko dní predtým obnovili cezhraničnú komunikáciu, a to viac ako rok po tom, čo Pchjongjang prerušil všetky oficiálne horúce linky so Soulom.

Zdroj: TASR