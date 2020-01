22. január 2020 Eliška Šándorová Správy Zo Slovenska Klamstvo kotlebovcov potvrdené políciou! Za zrušením mítingu v Levoči boli lži Mazureka

Sabinov, Košice, Levoča. V týchto troch mestách narazila v posledných dňoch strana ĽSNS na svojich odporcov, ktorých bolo viac, ako ich prívržencov. Bodkou za nimi bolo vyhlásenie polície o šírení klamstiev Milana Mazureka.

Plánované zhromaždenie kotlebovcov sa skončilo totálnym fiaskom v ďalšom meste. Po Sabinove si na nich „zgustli“ 16. januára aj v Košiciach.

Prívrženci strany Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) sa zrejme nevedeli zmieriť s faktom, že ľudí proti nim bolo v metropole východu viac. A tak spustili dezinformačnú kampaň o podplácaní komparzistov. Úvahy o podplatených Rómoch dementoval aj starosta košického Luníka IX a organizátori.

V Levoči to rovno zabalili

Míting ĽSNS bol ohlásený aj na utorok 21. januára o 16. hodine pred budovou radnice v Levoči. Na ten istý čas si naplánovala zhromaždenie i občianska iniciatíva s názvom Levoča bez nenávisti. Na Námestí Majstra Pavla sa na antifašistickom mítingu zhromaždilo viac ako tisíc ľudí.

„Som tu, pretože som presvedčená, že nestačí len nadávať na situáciu, ale treba aj niečo urobiť. Toto je náš demokratický spôsob, ako sa postaviť a povedať, že ja s týmto nesúhlasím, ja chcem toto zmeniť. Totálne sa nestotožňujem a podľa mňa je absolútne neprijateľné súhlasiť, alebo nevšímať si situáciu a informácie, ktoré komunikuje Ľudová strana Naše Slovensko, nie je možné, aby v 21. storočí na námestie zvolali zhromaždenie, kde by šírili takéto nenávistné myšlienky a my sa budeme len pozerať," povedala pre Dnes24 Štefánia, rodáčka z Levoče.

Do centra historického mesta prišli aj stovky Rómov, ktorí taktiež vyjadrili svoj nesúhlas s mítingom a zároveň s politikou tejto parlamentnej strany.

„Nech si robí, čo chce, ale nech nepoužíva také výrazy. My sme tiež občania tejto republiky a máme také isté práva, ako on. Využil iba nenávisť bielych voči Rómom, na základe toho si robí kampaň, aby sa dostal do vlády a potom sa nabalil. Prečo v Anglicku a iných krajinách Rómovia nemajú také problémy, ako tu?,“ komentoval politiku Mariana Kotlebu a jeho strany Jozef Čonka.

Mazurek šíril nepravdivé hrozby

Rozhorčenie ľudí masovo gradovalo, keď sa na propagačné mítingové auto postavil Milan Mazurek a zobral do ruky mikrofón. Dav sa k nemu priblížil a ľudia začali pískať.

„Na základe informácií, že sú tu ľudia zaplatení, pripravení ublížiť a vzhľadom na bezpečnosť prítomných, rušíme míting a odchádzame preč. Nechceme ohroziť nikoho, záleží nám na bezpečnosti všetkých účastníkov," vyhlásil exposlanec Mazurek, ktorý bol v septembri 2019 odsúdený za rasistické reči v žilinskom Rádiu Frontinus. Míting kotlebovcov sa tak skončil skôr, než sa vôbec stihol začať.

Usvedčení z klamstiev

Policajtov Mazurek vyjadreniami zaskočil, hovorili, že také informácie nemajú. Ľudia v dave mali byť podľa Mazureka zaplatení a niektorí aj „ozbrojení“ kameňmi. Kotlebovci vraj míting ukončili na odporúčanie polície.

Zo šírenia klamstiev usvedčila ĽSNS samotná polícia. „V súvislosti s konaním predvolebného zhromaždenia v Levoči počas priebehu tohto podujatia Policajný zbor nezaznamenal žiadne narušenie verejného poriadku a ani inú protiprávnu činnosť. Policajné hliadky nezadržali, nezaistili a ani nepredviedli žiadne osoby v súvislosti s konaním tohto zhromaždenia. Taktiež policajné hliadky nezistili žiadne informácie k tomu, aby účastníci zhromaždenia mali pri sebe kamene, resp. iné útočné predmety. Žiadne osoby s mačetami a kameňmi neboli policajnými hliadkami zadržané. Policajný zbor nebol ani požiadaný o ukončenie zhromaždenia,“ dementoval informácie policajný zbor.