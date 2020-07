12. júl 2020 Správy Zo Slovenska Kollár tvrdí, že Matovičova vláda vydrží štyri roky: Blanár ju označil za tragikomédiu

Boris Kollár a Juraj Blanár na sebe nenechali nitku suchú. Reč bola aj o sľubovaných nájomných bytoch a trinástych dôchodkoch.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár nechcel vstupovať do vlády so stranou Za ľudí, ale ako tvrdí, nevyberá si. Vyhlásil to v relácii Na telo plus zverejnenej na tvnoviny.sk s tým, že je dobré mať veľkú koalíciu s 95 hlasmi poslancov, keďže sa budú prijímať aj ústavné zákony. Kollár si želá zotrvanie súčasnej štvorkoalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Zároveň v relácii deklaroval, že vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vydrží celé štyri roky.

Blanár: Sto dní za sebou a samé hádky

Opozičný poslanec NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) fungovanie Matovičovej vlády označil za tragikomické. „Sto dní máme za sebou a pozrite, ako sa medzi sebou hádajú. Aká má byť potom dôvera ľudí v to, že táto vláda dokáže čeliť prichádzajúcej ekonomickej kríze a tomu, aby nevznikla nezamestnanosť dvojciferného čísla,“ skonštatoval. Tvrdí, že je tu veľké ohrozenie toho, čo sa v štáte za posledné roky dokázalo urobiť, napríklad hľadiska sociálnych opatrení. Blanár vyčíta koalícii aj to, že pre kauzu Kollárovej diplomovej práce bol paralyzovaný parlament a nemohli sa prijímať opatrenia pre ľudí.

Kollár uznal, že sa koalícia venovala hlúpostiam

Predseda parlamentu súhlasí, že sa koalícia 14 dní zaoberala jeho diplomovkou namiesto toho, aby riešila podstatné veci, pre ktoré ich poslali ľudia do politiky.

„Je pravdou, že sme sa venovali hlúpostiam. Mohli sme prijímať ďalšie zákony. Som rád, že táto kauza je už uzatvorená a môžeme robiť ďalej,“ povedal Kollár.

V relácii deklaroval, že urobí všetko pre naplnenie 13. dôchodku. Avizoval tiež, že sa budú stavať nájomné byty. V tejto veci sa už podľa jeho slov pripravuje legislatíva, zmena stavebného zákona. „Od premiéra máme zelenú na výstavbu nájomných bytov,“ povedal Kollár.

Na pretrase aj kauza Dobytkár

Blanár sa vyjadril aj k väzobnému stíhaniu nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Toho zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) začiatkom júla v rámci akcie Dobytkár. Blanár poznamenal, že je dôležité, aby si orgány činné v trestnom konaní robili svoju prácu bez toho, aby do nej zasahovali politici. „Ak niekto urobil niečo zlé, tak tí, čo majú, nech konajú a vyšetria to,“ uviedol.

Na margo toho, že sa Norbert B. má poznať s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a majú si aj tykať, poslanec povedal, že Fico ako niekdajší predseda vlády poznal mnoho ľudí a veľa ľudí sa na neho odvolávalo. „Ctime si aj prezumpciu neviny. Nech sa to vyšetrí. To čo sa robí dnes, je zasahovanie politikov do činnosti orgánov činných v trestnom konaní,“ skonštatoval.

