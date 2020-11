13. november 2020 Správy Konečne aj dobrá správa: Reprodukčné číslo COVID-19 na Slovensku kleslo na 0,7 až 0,9

Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na Slovensku aktuálne na úrovni 0,7 až 0,9, čo je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) pozitívna správa.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ako ďalej uviedol po rokovaní pandemickej komisie, ak by Slovensko vydržalo v tempe testovania a doterajších opatreniach, tak by sa vírus eliminoval. Na začiatku decembra by mohol byť kĺzavý medián na hodnote 500, čo sa však podľa Krajčího nepodarí dosiahnuť. Upozornil, že aj napriek zlepšeniu situácie po plošnom pretestovaní by v niektorých okresoch bolo potrebné pretestovanie.

Zdroj: TASR