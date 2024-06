13. jún 2024 Správy Rôzne Koniec ANONYMNÝCH diskusií pod článkami? Približujeme sa totalitnej Číne, varujú odborníci Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorú predložili poslanci za SNS.

SNS v rámci nej navrhuje zavedenie osobitných povinností pre prevádzkovateľov spravodajských webových portálov umožňujúcich diskusiu k článkom.

Koniec anonymity

Prevádzkovatelia by mali vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú diskusií. Údaje by boli uchovávané na účely preukázania totožnosti v prípade potreby. Zmena má reagovať na nedávne prípady obvinenia osôb za schvaľovanie konania útočníka v Handlovej pri atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

V praxi to znamená zamedzenie anonymných komentárov.

Poslanci to odôvodnili tým, že je potrebné poznať údaje diskutéra. Ak by ste teda v návale emócií či hnevu napísali neprimeraný, nevhodný alebo iným spôsobom hanlivý či výhražný komentár a mohlo by ísť o trestný čin, portál bude musieť vaše údaje poskytnúť napríklad polícii. Alebo orgánom z dôvodu iného verejného záujmu. Akého, poslanci nespresnili.

O spôsobe overenia osobných údajov by mal rozhodovať sám portál, napríklad by mohol od diskutérov žiadať kópiu dokladu totožnosti či pasu.

Ako v Číne

Viacerí odborníci v oblasti mediálneho práva a informačných technológií sa pre denník Pravda zhodne vyjadrili, že takýto návrh zákona je nepremyslený, nič nevyrieši a ukrýva v sebe viaceré riziká.

„Predkladatelia nás svojím návrhom približujú realite totalitnej Číny, kde je každý používateľ internetu povinne identifikovaný,” reaguje na návrh občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré sa venuje skvalitneniu elektronických služieb štátu.

Upozorňujú na to, že rozsah zbieraných osobných údajov je veľmi široký a absolútne neadekvátny. „Na umožnenie vyšetrovania trestných činov nie je potrebné zbierať údaje o bydlisku či telefónnom čísle. Pri takomto veľkom rozsahu zbieraných údajov sa vytvára vysoké riziko ich zneužitia,” zhodnotili v stanovisku.

„Vzhľadom na rozsah údajov a ich overovanie by sa výrazne zvýšila kontrola diskutujúcich a zmenšila voľnosť diskusie,“ konštatuje odborník na mediálne právo Igor Chovan. Síce priznáva, že online priestor by sa trochu „vyčistil“ od tzv. trollov, ktorých náplňou práce je úmyselne šíriť nenávistné a burcujúce komentáre, no efekt bude nulový.

Ak by zákon bol schválený, nové pravidlá by platili iba pre webové stránky slovenských médií. „Podstatná časť diskusií v priestore internetu sa však odohráva inde, najmä v aplikáciách sociálnych sietí, ako napríklad Facebook. Diskusie v týchto iných aplikáciách nie sú novelou zákona nijako riešené, nebudú v nich teda zavedené žiadne opatrenia, a teda v týchto diskusiách nie je možné očakávať ani žiadne zníženie agresivity,” konštatuje Slovensko.Digital. Stačí, že web vypne diskusie na stránke, no článok zverejní na Facebooku, kde ho môžete ďalej anonymne komentovať.

Je to za čiarou

Povinnosť overovať identitu by mohla byť v rozpore s právnymi normami na ochranu osobných údajov, ako sú napríklad nariadenia GDPR v Európskej únii.

Podľa odborníka na mediálne právo Tomáša Kamenca môže návrh zákona zasahovať do ľudských práv a je nerealizovateľný, uviedol pre Aktuality.sk.

„Neviem si predstaviť, akým spôsobom by médiá mohli overovať rodné číslo alebo dátum narodenia nejakého diskutujúceho. Ak diskutujúci nemá telefónne číslo, čo majú, preboha, spraviť?,“ pýta sa Kamenec.

Zákon podľa neho zasahuje aj do súkromia a práva na ochranu osobných údajov. „Ak si predkladateľ predstavuje skutočné fotografie občianskeho preukazu, tak to považujem za mimoriadne závažné a problematické. Toto sa mi zdá úplne za čiarou,“ komentoval advokát.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk