6 Galéria Zdroj: AP Photo/Petr David Josek Koniec éry Miloša Zemana. Kto bude nový český prezident? Poznáme predbežné výsledky prvého kola českých prezidentských volieb. Kto pokračuje v boji o kreslo na hrade? Dnes o 16:53 Zo zahraničia

Dnes o 16:53 Zo zahraničia Koniec éry Miloša Zemana. Kto bude nový český prezident? Poznáme predbežné výsledky prvého kola českých prezidentských volieb. Kto pokračuje v boji o kreslo na hrade?

6 Galéria Zdroj: AP Photo/Petr David Josek

Volebné miestnosti v Českej republike sa otvorili už v piatok a úderom 14.00 hod. mohli Česi odovzdať hlas jednému z ôsmich kandidátov do 22.00 hod. večer. K volebným urnám mohli prísť aj v sobotu, a to od 8.00 do 14.00 hod. Už v prvý deň odvolil na základnej škole v Lánoch aj odchádzajúci prezident Miloš Zeman, ktorý v oboch predchádzajúcich priamych voľbách zvíťazil.

Zemanova túžba

Zeman svojmu nástupcovi želá, „aby nebol – slovami Václava Havla – automatom na podpisy a ceremoniárom, ktorý každému uhne a každému vyhovie“. Zeman je presvedčený, že by to, naopak, mal byť aktívny politik, ktorý dokáže presadiť svoj názor.

Po skončení svojho funkčného obdobia v marci sa Zeman chce venovať čítaniu kníh. Dúfa pritom, že sa dožije aspoň osemdesiatky. Poznamenal, že to sú ešte dva roky a dovtedy iste nejaké ďalšie knihy dostane.

Kto kandidoval?

V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidovali Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Vo voľbách sa pritom potvrdili dáta z posledných prieskumov, v ktorých boli favoritmi voľby český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš, bývalý vedúci vojenského výboru NATO a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.

Ostrá diskusia

Českí prezidentskí kandidáti Danuše Nerudová a Petr Pavel v poslednej predvolebnej televíznej debate vo štvrtok večer kritizovali svojho súpera Andreja Babiša. Ten o nich v diskusii v televízii Nova uviedol, že sú len teoretici a politike nerozumejú, lebo v nej neboli.

Nerudová napríklad tvrdila, že Babiš loboval za aktuálneho guvernéra Českej národnej banky, pretože presadzuje nižšie úroky, čo vyhovuje firmám Agrofertu. Ten na to reagoval slovami, že v jeho vláde bola aj ona a len si tam robila PR kampaň. Dodal, že obaja kandidáti sú podľa neho „kopirák“ vlády Petra Fialu. Pavel aj Nerudová sa ohradili, že nie sú vládni kandidáti, a profesorka Mendelovej univerzity zdôraznila, že kritizuje aj súčasnú vládu. „Andrej Babiš je schopný pochváliť sa aj za to, že vyjde slnko,“ doplnil Pavel.

Ako vyzerajú predbežné výsledky prvého kola českých prezidentských volieb, sa dočítate na nasledujúcej strane.

Kto sa podľa vás stane novým českým prezidentom?



Andrej Babiš Petr Pavel

6 Galéria

Zdroj: AP Photo/Petr David Josek

Zdroj: TASR