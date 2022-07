Korčok nerozumie Maďarom: DOTKLO sa ma, čo si o nás myslia ohľadom vojny na Ukrajine

Zároveň tvrdí, že robia to, o čom sú presvedčené, že je správne, pričom postojom z Budapešti rozumie čoraz menej. Uviedol to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Osobitne sa nás dotklo to, ak náš blízky sused potrebuje povedať, že Slovenská republika a Česká republika robia to, čo robia, aby sa zapáčili Bruselu. Odmietam to! Opak je pravdou,“ konštatoval.