9. júl 2024 Magazín Ona Košičanka Dominika Kavaschová po nepríjemnom zážitku: Prosím, nestískajte a nepusinkujte ma Incident na ulici známu herečku poriadne vyviedol z miery.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Košická rodáčka Dominika Kavaschová zažila nepríjemný incident s cudzím človekom. Následne sa rozhodla prostredníctvom sociálnej siete požiadať fanúšikov o rešpektovanie jej osobného priestoru. Upozornil na to portál Diva.sk.

„Prosím vás ľudia, ktorí má máte radi a stretnete ma na ulici, ja viem, že máte pocit, keď ma sledujete v telke a na Instagrame, že sa poznáme odjakživa, ale nie je to pravda. Trošku slušnosti by to chcelo a rešpektu voči môjmu osobnému priestoru. Myslím to v dobrom, ja si vážim vaše sympatie, som za ne neskutočne vďačná, ale prosím, netykajme si hneď z fleku a už vôbec ma nestískajte a nepusinkujte, kým vám ja sama nedám impulz. Verte mi, že keď ja sama pocítim nejakú „konekšn“ a bezpečie, urobím to sama, ale naozaj to nie je úplne okej. Predstavte si vás na mojom mieste. Nemyslím si, že by vám to bolo úplne jedno,“ napísala Dominika.

Je presvedčená, že nečakané silné objatia s cudzími ľuďmi nie sú nikomu príjemné.

„Nevravím, sú stretnutia, ktoré sú inšpiratívne, čarovné a aj ja sama sa hneď cítim, že je to vončo, ale taktiež sú stretnutia, kde ma bez zábran chytíte a fyzicky sa na mňa nalepíte a nie je mi to príjemné. Sú isté hranice. Ďakujem za pochopenie. Ďakujem za rešpekt,“ doplnila herečka.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk