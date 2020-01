19. január 2020 Peter Simon Regióny Zo Slovenska Cestovanie Krásne výhľady na mesto a široké okolie: Pozrite si FOTO z Plešiveckej planiny

Metropola horného Gemera ako na dlani. Príroda Gemera ponúka naozaj krásne prírodné zákutia. Pozrite si fotky, ktoré zachytávajú krásne výhľady na Rožňavu z Plešiveckej planiny.

Rožňava je krásna. Očarí nielen historickým centrom, ale aj prírodou, ktorou je obklopená. Úchvatná je však aj z výšky.

Aj v zime to ľudí láka do prírody. Rožňavčania si veru majú z čoho vyberať, veď okolie nášho mesta je plné krás. Kochať sa z neďalekých kopcov môžete aj priamo naším mestom. Chodenie do prírody začína byť čoraz viac in. Ponúka totiž dokonalý oddych od neustáleho stresu a mestského ruchu. Jednou z možností je zájsť na Plešiveckú planinu. Vidieť z nej krásnu panorámu Rožňavy a okolia.

Zábery nájdete ich v našej galérii :)

Planina je ohraničená veľmi strmými okrajmi, severnú a strednú časť tvoria lúky, južná časť je prevažne pokrytá lesmi. Výška planiny sa pohybuje medzi 852 metrov na severe po 560 metrov na juhu. Najvyšším vrchov planiny je Štít (852 m n.m. ) nazývaný aj Bučina. Planina je bohatá aj na jaskyne, závrty a priepasti.

Prechádzkou po známej Plešiveckej planine však môžete natrafiť aj na nevšednú historickú stavbu. Nie každý vie, o čo sa vlastne jedná. Už pohľad na mapu niektorých zmätie. Na planine sa okrem iného nachádzajú stovky jaskýň a priepastí, niektoré s monumentálnymi rozmermi a jedno technické dielo. Jedná sa o Serényiho cisternu, ktorá slúžila na zhromažďovanie dažďovej vody. Postavená bola v roku 1913. Ku studni sa dostanete po modrej turistickej značke smerom k Gerlašskej skale.

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec (žltá), Kružná (žltá), Rakovnica (zelená) a Štítnik (modrá).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk