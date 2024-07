19. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Kristína si kúpila v známom obchode croissant a... FUJ! Bol plný živých ČERVOV Mladá Slovenka zažila niečo poriadne nechutné. Kúpila si čerstvé pečivo a zostala v nemom úžase.

Kristína sa vybrala do jednej z predajní známeho diskontného reťazca v Rožňave. Do košíka si vložila croissant so šunkou a tešila sa, ako si pochutí.

Keď pečivo prelomila na polovice, okamžite sa jej zdvihol žalúdok.

O nechutnom incidente sa rozhodla informovať na Facebooku.

Nechutné prekvapenie

V pečive, ktoré malo byť čerstvé, sa hmýrili živé červy! Na sociálnu sieť nahrala fotografie a video, ktoré nechutné prekvapenie v croissante dokumentujú.

„Keď som toto videla, skoro som odpadla. A včera som to kupovala, v kuse to kupujem,“ napísala Kristína.

„Toto je už extrém. Nechutné! Ako to môžu predávať? Deti to jedia, a že čerstvé pečivo priamo z pece. Vidíme… Asi to myslia, že z koša. Nikdy v živote tam nakupovať nejdem,“ dodala.

