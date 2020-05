15. máj 2020 Tunde Magazín Cestovanie KURIOZITA DŇA: Kiná sú stále zatvorené, no Američania si s tým hravo poradili

Aj vám už chýba kino? Posadiť sa do kinosály a chrumkať popcorn síce ešte nemôžeme, no mohli by sme sa inšpirovať nápadom Američanov.

Klasické kiná sú počas šírenia pandémie nového koronavírusu stále zatvorené, no Američania si poradili. V New Yorku pre ľudí otvorili autokino na miestnom parkovisku, kde si mohli pozrieť obľúbenú klasiku Hriešny tanec.

Bezpečnostné opatrenia boli v podstate dodržané – ľudia sa nezhromažďovali, vďaka sedeniu v autách boli dodržané odstupy a Newyorčania si tak mohli užiť trochu kultúrneho zážitku.

Privítali by ste podobné akcie aj u nás?

