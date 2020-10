30. október 2020 Tunde Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Zákaz vychádzania vyriešil Čech svojsky. Spoločnosť mu robili plyšáky

Dodržovanie protiepidemických nariadení v uliciach kontroluje polícia. Napriek tomu, že väčšie problémy zatiaľ nehlásia, o kuriózne situácie rozhodne núdzu nemajú.

V Česku platí od 28. októbra zákaz nočného vychádzania od 21.00 do 5.00 hod. V noci majú výnimku ľudia na cestu do zamestnania, na neodkladné cesty a na prechádzku so psom do 500 metrov od domova.

Prechádzka so „psom“

Dodržovanie protiepidemických nariadení v uliciach kontroluje polícia. Napriek tomu, že väčšie problémy zatiaľ nehlásia, o kuriózne situácie rozhodne núdzu nemajú. Televízia ČT24 najnovšie informuje o prípade vynaliezavého Čecha, ktorý počas zákazu vychádzania venčil svojho „psa“.

Keď k nemu muži zákona pristúpili bližšie, zo psíka sa vykľula plyšová hračka na vôdzke. „Venčím tu psa, nerobím tu nič nezákonné,“ obhajoval sa mladý Čech s plyšovým hadom okolo krku. „Nebolo by lepšie zaobstarať si živého psa a nerobiť tieto zbytočnosti?“ trefne poznamenal jeden z policajtov.

Mladík mal tentoraz šťastie, keďže policajti riešili prípad len dohovorom. Inde za úmyselné porušenie nariadení padali tisícové pokuty.

Zdroj: Dnes24.sk