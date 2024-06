24. jún 2024 Jakub Forgács Zo zahraničia KURIOZITA z letiska: Ženu na vozíčku ZABUDLI naložiť do lietadla Nielenže rozhorčená žena zmeškala umeleckú šou, na ktorú sa tešila, ale nemá ani svoju batožinu.

Žena zo Škótska má za sebou poriadne nepríjemnú skúsenosť. Hoci pôvodne zamýšľala letieť z Belfastu do Edinburghu, do lietadla sa nedostala. O kurióznom prípade informoval portál TN.cz.

Bez šou aj batožiny

Liz Weirová si podľa portálu, ktorý sa odvoláva na britský denník Mirror, zažiadala pomoc letiskového personálu v Belfaste. Spolu s ostatnými vozíčkarmi však na nich zabudli.

„Batožinu som mala odbavenú a veľmi som sa tešila na umeleckú šou v Edinburghu. Všetci pasažieri išli do lietadla a my na vozíčku sme čakali dole pod schodmi. Predpokladali sme, že pôjdeme na rad hneď potom, ale dvere lietadla sa zavreli a my sme zostali vonku,“ zverila sa podľa TN.cz žena médiám, ktorá nielenže zmeškala šou, na ktorú sa veľmi tešila, ale dodnes ani nevie, kde má svoju batožinu.

„Som z toho vo veľkom strese. A to nie je veľmi dobré, pretože mám srdcovú vadu,“ povedala.

Kde nastala chyba?

„Je nám veľmi ľúto, že let EZY55 z Belfastu do Edinburghu v piatok 21. júna odletieť bez troch cestujúcich, ktorých doprevádzal letiskový poskytovateľ špeciálnej pomoci. Obrátili sme sa na poskytovateľa a náš tím pozemných služieb, aby sme pochopili, prečo sa to stalo,“ uviedla spoločnosť EasyJet v prehlásení podľa webu Daily Mail.

