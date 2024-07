KURIÓZNA banková lúpež: Zlodej požadoval jediný CENT, potom sa nechal zadržať

Michael Patrick Fleming sa rozhodol pre bizarnú bankovú „lúpež“. Všetko sa udialo koncom júna na pobočke banky v meste Lady Lake na Floride.

Podľa zahraničných médií 41-ročný Michael vstúpil do banky a vyplnil výberový doklad na jediný cent. Mužovi pracovník oznámil, že takto nízku sumu mu dať nemôžu. Navyše, v banke ani nemal účet.

Následne sa začal pracovníkom vyhrážať. Zalarmovali preto políciu. Tá napokon zasahovala „v súvislosti s prebiehajúcou bankovou lúpežou.“

Svoje hrozby však nenaplnil. Sadol si na stoličku a pokojne čakal na príchod polície.

Keď skončil na policajnej stanici, priznal, že táto banka nebola jeho prvou voľbou. Ešte pred tým to chcel vyskúšať v inej, no tá bola zatvorená.

Vravel, že zadržanie plánoval. Chcel, aby mu v banke dali jeden cent a následnej chcel počkať na políciu. Keď mincu nedostal, na plánoch nič nezmenil.

„Obžalovaný oznámil, že jeho cieľom bolo zatknutie,“ uviedla polícia. A tieto ciele sa aj naplnili. Hoci doteraz nemal žiadny záznam, skončil za mrežami a čelí obvineniu z trestného činu lúpeže bez použitia strelnej zbrane.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Bank robbery suspect 'filled out a withdrawal slip for the amount of $00.01,' cops say https://t.co/aNzsRqTnXU pic.twitter.com/10ywFB81By