KURIÓZNA nehoda v Trnave: Motorkár vpálil do reštaurácie rýchleho občerstvenia! FOTO

Vyzeralo to hrôzostrašne, ale pre 55-ročného muža to dopadlo napokon dobre. Pri parkovaní motorky totiž namiesto brzdy stlačil plyn a narazil do steny reštaurácie.