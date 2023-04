Let balónom sa zmenil na HOROR: Turisti vyskakovali z plameňov, DVAJA neprežili

Let balónom v Mexiku sa zmenil na boj o život. Podľa videa, ktoré koluje sociálnymi sieťami, plamene pohltili kôš, v ktorom boli ľudia.

Niektorí sa snažili uniknúť z horiaceho pekla skokom z výšky. Jedna osoba v plameňoch ostala.

Nešťastie si vyžiadalo dva životy. Podľa ABC News zahynul 50-ročný muž a 38-ročná žena. Jedno dievča vyviazlo s popáleninami a zlomenou rukou.

K nehode došlo v blízkosti vyhľadávaného miesta Teotihuacán, ktoré turisti často navštevujú, aby si užili výhľady na pyramídy z balóna.

Ako k požiaru došlo, zatiaľ isté nie je. „Príčina nehody bude predmetom vyšetrovania,“ dodáva ABC News.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

NEW 🚨 Two dead after hot-air balloon flying over the famed Teotihuacan archeological site near Mexico City caught fire



pic.twitter.com/tQy3Rpy2dJ