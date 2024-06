12. jún 2024 Tlačové správy Letná potravinová zbierka v Tescu bude jednoduchšia: stačí naskenovať kupón Počet ľudí v komunitách po celom Slovensku, ktorí potrebujú pomoc v núdzi, pribúda aj tento rok. Tesco aj preto spúšťa mimoriadnu letnú potravinovú zbierku vo svojich 178 obchodoch aj v službe Online nákupy.

Zbierka pre ľudí v núdzi bude prebiehať tentoraz dlhšie, a to od 10. až do 23. júna 2024 v obchodoch a až do 30. júna 2024 prostred­níctvom služby Online nákupy. Novinkou bude spôsob darovania – zákazníci už nemusia kupovať potraviny alebo drogériu, stačí darovať peniaze pomocou naskenovania špeciálneho kupónu. Reťazec dlhodobo organizuje letnú aj zimnú verziu potravinovej zbierky, ktorá je najväčšia na Slovensku.

„Náročná ekonomická situácia sa aj tento rok podpísala na tých najzraniteľnejších skupinách, ako sú samoživitelia či dôchodcovia. Tesco pomáha prostredníctvom vlastných projektov ľuďom v núdzi v komunitách po celom Slovensku. Aj preto sme zareagovali a spúšťame mimoriadnu zbierku potravín aj toto leto,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku, a dodáva: „Tento rok sme zmenili spôsob darovania tak, aby sme uľahčili darovanie zákazníkom a zároveň vyšli v ústrety našim charitatívnym partnerom. Namiesto nákupu potravín môžu zákazníci naskenovať kupón v hodnote 1,8 eura ručným skenerom pri pokladni alebo počas nákupu s použitím Scan&Shop. Kupón je možné použiť viackrát do ľubovoľnej výšky. Taktiež môžu prispieť do potravinovej zbierky prostredníctvom Tesco Online nákupov. Vyzbieranú sumu Tesco po skončení zbierky aj tentoraz navýši o 10 %.“

Stálymi partnermi letnej Tesco potravinovej zbierky sú Slovenská katolícka charita a Potravinová banka Slovenska. Podľa Marka Urdzíka, predsedu Potravinovej banky Slovenska, nový spôsob darovania prináša benefity pre jednotlivé charity. „S pomocou nového systému darovania peňazí cez kupóny v Tesco predajniach si jednotlivé charity môžu za vyzbieranú sumu kúpiť potraviny alebo drogériu, ktoré práve najviac potrebujú. Každá forma podpory nás veľmi teší a pomáha denne tisícom ľudí v ťažkých životných situáciách po celom Slovensku, ktorých každoročne pribúda.“

Podľa údajov Štatistického úradu SR na Slovensku takmer 900-tisíc ľudí ohrozuje chudoba alebo sociálne vylúčenie, pričom ich počet narastá.

Tesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku pred Vianocami už od roku 2013. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom v náročných časoch pandémie, vojny na Ukrajine a tentoraz chce pomôcť zraniteľným skupinám, ktoré najviac postihla inflačná kríza. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo viac ako 1 100 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote takmer 1,9 milióna eur.

Ako sa zapojiť do Tesco letnej potravinovej zbierky:

• Letná potravinová zbierka sa uskutoční vo všetkých 178 predajniach Tesca naprieč Slovenskom od 10. do 23. júna 2024.

• Zákazníci sa môžu zapojiť oskenovaním kupónu vo výške 1,8 eura pri pokladniach alebo skenerom pri nakupovaní prostredníctvom Scan&Shop. Kupón je možné použiť viackrát do ľubovoľnej výšky.

• Zákazníci sa môžu zapojiť do zbierky aj cez Tesco Online nákupy až do 30. júna 2024 a vybrať jeden z balíčkov pomoci v hodnote 3,5 alebo 7 eur.

