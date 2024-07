21. júl 2024 Regióny Lietadlo či archa priamo v lese? Rúbanisko OŽILO vďaka UNIKÁTNYM dielam, VIDEO a FOTO Slovensko neočarí iba prírodnými krásami. Rúbanisko na strednom Slovensku oživili unikátne drevené diela pána Františka Kalhotku.

Časť obce Tajov – Rôtovo pri Banskej Bystrici je zaujímavá nielen chatovou oblasťou. Počas prechádzky v lese tu narazíte na unikátne drevené diela. Ich autorom je František Kalhotka, ktorý sa ako dôchodca – samouk už takmer desať rokov venuje vyrezávaniu.

Nechýba lietadlo ani archa

„Keď vyrúbali časť hory, chcel som ten smutný priestor nejako oživiť. Je to len kvôli ľuďom, aby mali radosť,“ uviedol pre spravodajský portál Dnes24.sk pán Kalhotka, ktorý svoje diela vytvára podľa toho, čo mu práve napadne.

Medzi výtvormi nechýbajú „rôtovský eroplán“, archa, kaplnka či rôzne kríže, menšie sošky a busty. „Najdlhšie som vytváral svätú rodinu, dokopy asi tri týždne. Pôvodne som ju chcel umiestniť pri ceste, ale bola ťažká. Nakoniec mi pomohli lesní robotníci,“ povedal autor o súsoší, ktoré stojí hneď vedľa jeho chatky.

Odkaz na tragické udalosti

Jeho najnovšie dielo, ktoré nájdete neďaleko odbočky od hlavnej cesty medzi Tajovom a Králikmi, odkazuje na tragické udalosti z uplynulých rokov. Vytvoril ho po atentáte na premiéra Roberta Fica.

„Pred rokom nám na cestu vyplavilo cestu drevu. Tak som si povedal, že to je presne ako s tými našimi myšlienkami, že sa kadečo "naplaví“ v spoločnosti. Ľudia sa ma pýtajú, že čo sú to tam za mátohy. Vysvetľujem im, že ma máta, čo sa stalo novinárovi so snúbenicou, čo sa stalo pred bratislavskou kaviarňou, kde vrstovník zastrelil vrstovníkov, či to ako trafili aj nášho premiéra. Tak som začal premýšľať, čo sa stane na budúci rok?" zamyslel sa pán Kalhotka.

Okrem pána Kalhotku však niektoré diela vytvoril aj Peter Caban (pozn. red.: FOTO označené v galérii)

Zábery unikátnych drevených výtvorov, ktoré nájdete v Rôtove, si môžete pozrieť na videu a v priloženej fotogalérii.

