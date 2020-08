24. august 2020 Zo zahraničia Londýnsky most Tower Bridge uzavreli! Zostal zaseknutý v zdvihnutej polohe, FOTO

Most v sobotu popoludní postihli technické problémy. Tower Bridge je v súčasnosti otvorený len pre chodcov.

Zdroj: TASR/AP

Slávny londýnsky most Tower Bridge nad riekou Temža zostal v nedeľu 23. augusta uzavretý pre dopravu po tom, čo sa v sobotu v otvorenej pozícii zasekli dva zdvíhacie rámy umožňujúce prejazd vysokých lodí.

Tower Bridge je v súčasnosti otvorený len pre chodcov, napísala na Twitteri spoločnosť Corporation of London, ktorá most vlastní. Most v sobotu popoludní postihli technické problémy a zostal zaseknutý v zdvihnutej polohe.

Zdroj: TASR