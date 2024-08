18. august 2024 Kultúra Zo Slovenska Lovestream oznámil ZMENY v programe: Mnohí fanúšikovia sa potešia Počasie v sobotu skomplikovalo aj dopravu a let dídžejského dua Dimitri Vegas & Like Mike bol zrušený. Nakoniec však predsa vystúpia.

Zdroj: TASR/AP

Vzhľadom na varovanie prvého stupňa pre búrky a bleskovú aktivitu sa krízový štáb festivalu Lovestream v sobotu (17. 8.) večer rozhodol dočasne prerušiť program festivalu. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.

Podľa nej bolo potrebné zabezpečiť stavby a udržať ľudí v bezpečnej vzdialenosti od potenciálne nebezpečných objektov. Zároveň zastavili všetky sprievodné akcie na festivale a návštevníkom umožnili odísť z areálu do svojich áut. Po zvážení všetkých rizík sa približne po hodine pokračovalo v programe.

Ako uviedla, počasie v sobotu skomplikovalo aj dopravu a let dídžejského dua Dimitri Vegas & Like Mike bol zrušený. „Vzhľadom na to, že umelci chcú vystúpiť pred slovenským publikom na Lovestream festivale, po vzájomnej komunikácii s manažmentom DJ Tiësta sme sa rozhodli, že Dimitri Vegas & Like Mike vystúpia v nedeľu pred DJ Tiëstom o 20.30 hod.,“ doplnila Barkolová s tým, že jednodňové lístky zo soboty platia aj v nedeľu.

ilustračné foto

Zdroj: TASR