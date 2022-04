10 Galéria Zdroj: archív respondentky Lucia zaháňa negativitu najmä umením: Ohúrila aj fotografa z Wikipedie, FOTO Jej anjelský hlas má cveng. Okrem iného učí angličtinu a jeden zo žiakov by ju najradšej videl na prezidentskom poste. 2. apríl 2022 Ľubomír Hudačko Magazín

10 Galéria Zdroj: archív respondentky

Šarmantná Prešovčanka Lucia je bývalou volejbalistkou a inak speváčkou, gitaristkou, maliarkou a učiteľkou anglického jazyka. Maľovať začala len na jeseň 2021 a už svoje obrazy odprezentuje na výstave.

Anjelský hlas

Lucia chcela v speve doladiť techniku, chodiť jej naň stačilo len tri mesiace. Spievala síce od detstva, ale nevedela, na čom je. ”Chcela som preto vedieť, či sa uberám správnym smerom. Keď mi lektorka povedala, že už dávno nemala z nikoho zimomriavky tak, ako zo mňa, veľmi ma to potešilo,” vraví sympatická dáma. Jej anjelský hlas má cveng, posúdiť to môžete v jej nahrávkach na instagrame.

Ľudia pri jej speve neraz poplačú. Samozrejme, od dojatia.

"Chodila som aj na rôzne súťaže. Rada by som nahrala svoj album, verím, že sa to raz podarí. Mal by byť určite v štýle popu, pretože taký rock je mimo môjho spektra. V štúdiu som často už teraz, skúšobné nahrávky vznikajú u Juraja Staviarskeho,” vysvetlila nám Lucia, ktorá má v rodine operného speváka, svojho brata.

V génoch majú hudobný talent a tiež výšku. Lucia meria vyše 180 cm. V minulosti sa aj preto celú dekádu venovala volejbalu a získala nejedno ocenenie za najlepšiu hráčku. Hrala vo Vranove, Prešove či Giraltovciach.

Zdroj: archív respondentky

Maľuje od jesene

"Z rôznych dôvodov som od neho (maľovania, pozn. red.) upustila, pritrafili sa aj zdravotné ťažkosti. Teraz sa venujem aj maľbe obrazov, pri ktorých relaxujem a slobodne vyjadrím svoje myšlienky. Tie dokážem mať pozitívne napriek tomu, čo sa deje. Negativitu si nevšímam, moje hobby mi nedovoľujú myslieť inak ako pozitívne. A tiež nedokážem sedieť len tak a nič nerobiť,” hovorí inšpiratívne.

Svoje obrazy vystaví onedlho v rámci festivalu pre neprofesionálov v Bardejove, hoci intenzívne maľovať začala len na jeseň 2021. Potrebovala však k svojej tvorbe názor profesionála. „Budem tam mať obrazy výhľad na Tatry z obce Veľký Slivník pri Prešove a tiež Stonehenge. Posielam však štyri fotografie, bude tam ešte dvojica slonov a krídla,“ prezradila.

Ukážky jej silných prác nájdete vo fotogalérii. Nie je to však všetko, čomu sa venuje. ”Mám svoju hlavnú prácu a potom ešte doučujem a vyučujem anglický jazyk. Zábavné bolo, keď mi jeden môj žiak povedal, že by ma chcel za prezidentku, lebo tá naša to podľa neho nedáva,” smeje sa východniarka s talentom na pohľadanie.

Zdroj: archív respondentky

Fotograf z Wikipédie

A raz v Prahe na ulici len tak bez príprav ohúrila fotografa z Wikipédie.

Dlho sa na ňu pozeral a chcel si ju odfotiť.

”Nechcela som tomu veriť, najprv som ho asi 10 minút spovedala ja, či je naozaj odtiaľ. Chcel ma za modelku, že vraj som výnimočne pekná. Bolo to príjemné a nezabudnuteľné. Takéto udalosti sa nedejú len tak, ale z istého dôvodu. Napĺňam si myšlienky tým, čo ma baví, aby som v dnešnom svete vedela fungovať. Dôležité je venovať sa záľubám. Nikdy som sa nenudila, ani to nemám rada," hovorí v našom rozhovore.

Vsugerovať ľuďom svoj názor nevie, no faktom je, že sa vzdala negatívnych ľudí a odvtedy priťahuje samé pozitíva. „Musíte niekedy skrátka aj 100-krát spadnúť. To celé, čo robím, je výsledok práce a poctivosti. Verím, že človek je viac ako telo. Verím, že je niekto nad nami, čo nás chráni. Všetko je tak, ako má byť. Máme len to, čo máme mať,“ prezradila na záver Lucia.

foto: archív respondentky

Zdroj: archív respondentky

Zdroj: Dnes24.sk