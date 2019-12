28. december 2019 Veronika Ondo-Cholewová Rôzne Ľudmila pečie vianočné oblátky: Upravuje ich strihaním, FOTO

Ľudka Róková z Bánoviec nad Ondavou (okr. Michalovce) pečie vianočné oblátky. Robí nimi radosť všetkým okolo seba.

S vianočnými sviatkami sú späté vianočné oblátky. Ich pečeniu sa doma venuje Ľudmila Róková z Bánoviec nad Ondavou

Záľuba

„Je to taký môj koníček, nie je to ťažká práca. Urobím si jednu dávku na deň tak, že rozmiešam jeden kilogram múky, dva litre vody, osolím to trošku, pocukrujem, pridám trošku oleja, rozmiešam. Cesto musím nechať odstáť, niekedy tri hodinky, niekedy celú noc,“ opísala nám postup.

Z jednej dávky sa jej podarí napiecť aj 250 oblátok. Kým sa jedna oblátka pečie, už upečenú upravuje strihaním. Z hotových domácich výrobkov rozdáva svojej rodine, kamarátkam či známym.

Symbol Vianoc

Krehké a chrumkavé symboly tohto obdobia zdobí vianočný motív – Panna Mária s Ježiškom.

Aj takto sa dá podľa Ľudmily Rókovej pripomenúť čas narodenia Ježiša Krista. „Viem z počutia, že ľudia sa z nich tešia, aj im chutia. Mám radosť, keď viem, že niekto bude mať aj tieto oblátky na vianočnom stole k večeri,“ hovorí.

Pozrite si aj fotogalériu Ľudmily z Bánoviec.

