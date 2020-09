Dnes o 15:24 Krimi Kotleba obžalobu v kauze šekov považuje za tendenčnú, prokurátor ho chce uznať za vinného

Predseda ĽSNS Marian Kotleba odmieta obžalobu v kauze kontroverzných šekov so sumou 1488 eur a považuje ju za tendenčnú.

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vyhlásila dokazovanie v súdnej kauze s obžalovaným predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v kauze kontroverzných šekov za ukončené. Po hodinovej prestávke sa pristúpi k prednesu záverečných rečí.

Kotleba obžalobu v kauze šekov považuje za tendenčnú, uviedol počas svojej výpovede pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku. Reagoval tak na obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý ju podal v októbri 2019.

Aktualizované 15:23 Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz navrhol prekvalifikovať skutok, ktorého sa mal dopustiť predseda ĽSNS Marian Kotleba v kauze rozdávania kontroverzných šekov so sumou 1488 eur.

Vo svojej záverečnej reči dal návrh, aby samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Kotlebu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

Prokurátor navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadza v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

Kontroverzné číslo?

Kotleba odovzdal kontroverzné šeky rodinám v núdzi 14. marca 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Číslo 1488 považuje ÚŠP aj znalci za extrémistickú symboliku.

Akcia však mala podľa Kotlebu národný a kresťanský charakter. „Odovzdal som trom rodinám šeky. Tie šeky nič nesymbolizovali, boli to reálne, skutočné charitatívne šeky a všetci tí ľudia ich dostali,“ uviedol pred samosudkyňou ŠTS Kotleba.

Darovanie šekov v rámci charitatívnej akcie aj s takouto sumou nie je podľa Kotlebu trestným činom. Prokurátor je podľa jeho názoru v dôkaznej núdzi.

Súd sa v pondelok dopoludnia zaoberal čítaním listinných dôkazov okrem mediálnych výstupov, aj častí stanov parlamentnej strany a volebného programu.

Išlo o časti programu, kde ĽSNS deklarovala svoje zámery, postupy voči rómskemu etniku, čiernym stavbám a príchodu imigrantov. Čítali sa zámery ĽSNS na obranu hraníc SR, stiahnutie slovenských vojakov zo zahraničných misií či zabránenie príchodu čo „len jedného imigranta na Slovensko“ a „vystúpenia Slovenska zo zločineckej organizácie NATO.“

Kotleba kritizoval, že sa čítali pred súdom len vybrané časti z volebného programu strany. Podľa neho podstatná časť dôkazov bola odignorovaná. „Nie je to rovnomerné a rovnovážne,“ povedal Kotleba.

„Úcta“ Hitlera?

Na prvých pojednávaniach v kauze český znalec z oblasti nacizmu, fašizmu a neonacizmu Jan Uhlíř potvrdil, že číslo 1488 je notoricky známa šifra.

Číslo 14 je považované za neonacistickú šifru nadväzujúcu na slová pravicového teroristu Davida Lana o zabezpečení budúcnosti pre „biele deti“.

„Kto sa na ňu odvoláva, jednoznačne súhlasí s jej rasistickým podtextom,“ uviedol znalec. Číslo 88 má znamenať ôsme písmeno v abecede, čiže HH. To symbolizuje nemecký nacistický pozdrav Heil Hitler.

„Každý, kto používa túto skratku, ju používa s vedomím, že názorovo súhlasí s tým, že vzdávame vedome hold masovému vrahovi Adolfovi Hitlerovi,“ vysvetlil znalec.

Marian Kotleba sa obhajoval aj poukazovaním na poslanca Smeru Ľuboša Blahu. Blaha sa dávnejšie pochválil fotografiou s Robertom Ficom, v rukách držal symbol komunistického režimu a jeho trestné stíhanie bolo zastavené. „Asi som mal držať hákové kríže,“ poznamenal Kotleba.

„Ja tu ale nesedím za hákové kríže, ale za normálne peniaze, za normálny charitatívny šek. Hrozia mi za to štyri až osem rokov, no pekne,“ dodal Kotleba.

