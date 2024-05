16. máj 2024 Rastislav Búgel Politika Majk Spirit REAGUJE na atentát na premiéra: Slovensko čaká jeden z dvoch SCENÁROV Známy slovenský raper reagoval na útok, ktorý smeroval na premiéra Roberta Fica. Hovorí, že v hre sú len dva možné scenáre.

Stredajší atentát na premiéra Roberta Fica šokoval Slovensko.

Útok 71-ročného strelca, po ktorom museli premiéra 5 hodín operovať, odsúdili viaceré známe osobnosti. Medzi nimi je aj Michal Dušička, ktorý je známy pod umeleckým menom Majk Spirit.

Smutný deň pre Slovensko

„Veľmi smutný deň pre Slovensko. Ako keby nebolo dosť dôvodov, prečo nejsť do politiky,“ napísal na úvod známy raper.

„Nášmu premiérovi želám veľa síl a hlavne skoré uzdravenie. A mojim spoluobčanom prajem hlavne pokoj a slušnosť,“ dodáva Majk Spirit.

Máme na výber

Hudobník ďalej píše, že podľa neho majú takéto tragické udalosti vždy potenciál na dva možné scenáre.

„Buď nás to ako národ zomkne a uvedomíme si, že sme v tom spolu a že to posledné, čo chceme naučiť naše deti, je riešiť veci vulgárne a násilne. Alebo nás to ako národ ešte viac rozdelí a začne sa nová prestrelka v osočovaní, obviňovaní a urážaní sa navzájom. Dúfam v to prvé! Slovensko, vyberaj rozumne. Dôstojnosť a slušnosť nikdy nie je zlá voľba,“ uzavrel spevák.

