6. jún 2024 Tlačové správy Majster sveta bol pôvodne iba náhradníkom! Úspech odmeneného Maximiliána Soviča pretekajúceho za Slovak Karting Club sa dá prirovnať k hollywoodskym bestsellerom.

Len 12-ročný jazdec sa v útlom veku stal najlepším na svete. Na skvelom úspechu by však nebolo nič hollywoodske, keby sa k titulu nedostal z pozície náhradníka…

Konkurencia v podobe Red Bullu

Max Sovič sa na najvyšší stupienok dostal v Sodi World Series v kategórii KID, čo je najväčšia séria v rámci motokárových pretekov a dá sa považovať za svetový šampionát. „Pôvodne sa mu na prestížne podujatie za Slovensko z 3. miesta nepodarilo kvalifikovať. Dos­tal sa naň až po nenastúpení jazdcov z Ázie a rovno za sebou nechal všetkých 30 juniorov vo svojej váhovej kategórii. Zdolal aj pretekárov s obrovským zázemím, napríklad z Red Bullu.“ Povedal nám otec Vladimír Sovič. Grant z Fondu pre budúcnosť športu mu pomôže pri presune na profesionálne motokáry, kde je okrem samotnej motokáry nevyhnutná výstroj s vyššou certifikáciou (prilba, overal, rukavice a ďalšie vybavenie).

„Tatinko, neviem, kde mám odbočiť“

Záverečných pretekov Sodi World Series na Slovakia Ringu sa zúčastnilo až 360 jazdcov zo 40 krajín, čo len zdôrazňuje mohutnosť konkurencie. O to viac sa na ústa derie otázka, ako sa zrodila hviezda. „Od vysokej školy som mal k motokáram vrúcny vzťah,“ prezradil otec Vladimír. „Naplno som sa im nemohol venovať, ale občas som si zajazdil. Počas toho ma zaujalo, že aj deti môžu pretekať a tam to celé začalo. Maxovi sa vozenie zapáčilo, spravil si ´detský vodičák´ a už nebolo o čom.“ Mladý majster sveta si do kokpitu sadol už ako 7-ročný. „Začiatky boli aj úsmevné. Keď si prvýkrát sadol do motokáry, tak mi adresoval nezabudnuteľnú poznámku, ´tatinko, neviem, kde mám odbočiť´.“ Odvtedy už rieši správne stopy, taktiku, brzdné body… „Celkovo tento šport považujem za bezpečnejší ako je napríklad lyžovanie. Prebieha na štyroch kolesách a nemám ani znalosť o nejakom vážnejšom zranení.“

Spoločný koníček

Športovec vždy musí mať vysoko nastavené ciele, ktoré ho ťahajú vpred, musí snívať. „Pôvodne pri manželke a štyroch deťoch šlo skôr o spoločný koníček. Chodil som s Maxom všade a vždy som ho povzbudzoval. Zrazu sa však stal majstrom v prestížnej Sodi World Series. Pri takom úspechu to už treba brať vážnejšie a snažiť sa zamýšľať, ako sa posunúť ešte vyššie. Našim najbližším cieľom je presadiť sa v profesionál­nych motokárach a máme aj sen. Postupne by sme sa chceli dostať do F4 a neskôr čo najvyššie. Nebránili by sme sa ani F1, aj keď vieme, že je to takmer nemožné.“ Tak či onak, už teraz sme zvedaví, akým úspechom nás mladý jazdec prekvapí najbližšie.

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Maximilián Sovič robí Slovensku skvelé meno v zahraničí. Nemusíte sa však stať majstrom sveta, aby ste sa mohli úspešne uchádzať o grant. Stačí, aby ste vo videu dokázali, že si podporu skutočne zaslúžite. Zaregistrujte sa na www.nikefondsportu.sk.

