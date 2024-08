30. august 2024 ELA Magazín Markízu opúšťa známa tvár spravodajstva: Adel Ghannam sa s televíziou už NEVIE stotožniť Po moderátorovi Michalovi Kovačičovi odchádza z Markízy ďalšia známa tvár. Redakciu spravodajstva Televíznych novín oslabí Adel Ghannam.

Adel Ghannam (30), známy ako reportér Televíznych novín a moderátor podcastu Cirkus Politikus, mal pomerne slušne rozbehnutú kariéru v najsledovanejšom spravodajstve.

Mladý a šikovný novinár však nabral odvahu a je po Michalovi Kovačičovi ďalší výrazný člen pôvodnej redakcie, ktorý sa rozhodol z dôvodov možnej politizácie média vládnymi silami opustiť brány Markízy.

„Toto rozhodnutie sa vo mne rodilo niekoľko mesiacov,“ píše odchádzajúci redaktor Markízy vo svojom príspevku na Instagrame.

Ako vysvetlil, nateraz sa redakcii síce darí odolávať politickým tlakom, čo dokazuje množstvo reportáží z posledných dní, no on už so značkou televízie nie je stotožnený a chce sa posunúť ďalej.

„Po udalostiach z posledného roka som si uvedomil, že sa so značkou Markíza už nedokážem z osobných dôvodov stotožniť. S vedením som komunikoval priamo a dlhé hodiny po boku Viktora Vinczeho a Michala Kovačiča, a tak sa moja skúsenosť trochu líši od skúsenosti ostatných redaktorov.“

Adel je synom úspešnej a známej niekdajšej moderátorky televízie Markíza, či neskôr RTVS, Anny Ghannamovej. Spomína ju aj v statuse, v ktorom píše o svojom odchode. Ona, ako dlhoročná a oceňovaná novinárka, ho v jeho rozhodnutí podporila.

„Synček, vždy som bola na Teba hrdá. A teraz som mega. To rozhodnutie potrebovalo kus odvahy. Viem ako tú prácu miluješ, ako máš rád ten tím, ale urobil si to, čo si považoval za nutné. Misiu si splnil. Máš pravdu, treba sa posunúť ďalej. Vždy Ťa budem podporovať,“ napísala Ghannamová.

Na konci príspevku Adel dodáva, že jeho posledná reportáž bude odvysielaná v sobotu 31. augusta, zároveň odkazuje, že „z médií neodchádza.“

Zdroj: Dnes24.sk