MASAKER v Moskve: Maskovaní muži strieľali v koncertnej sále, zahynulo najmenej 12 ľudí

Podľa ruskej agentúry RIA Novosti sú na mieste zranení a v budove vypukol požiar, informuje TASR. Portál Baza napísal, že na mieste zahynulo najmenej 12 ľudí a 35 ďalších utrpelo zranenia.

Incident sa odohral pred koncertom ruskej rockovej skupiny Piknik. Hudobníkom sa podľa polície, na ktorú sa odvoláva TASS, nič nestalo.

