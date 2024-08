12. august 2024 Rastislav Búgel Technológie Máte dieselové auto? POZOR! Hrozí, že od januára s ním NEBUDETE môcť ísť na cestu Majitelia áut s naftovým motorom by mali zbystriť. Európsky súd by mohol rozhodnúť, že už viac nebudú môcť vyraziť na cestu.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Emisné plány Európskej únie môžu spôsobiť, že od januára nebude možné prevádzkovať milióny dieselových osobných áut, ktoré teraz spĺňajú normy Euro 5 a Euro 6. Upozorňuje na to idnes.cz.

Išlo by o milióny áut v celej Európe. Len v Nemecku by sa to týkalo 8,2 milióna vozidiel. „Žiadam koniec protiautomobilovej politiky z Bruselu. Ľudia potrebujú svoje autá a nechcú si ich nechať zobrať. Európska komisia teraz musí rýchlo konať,“ povedal pre Bild spolkový minister dopravy Volker Wissing.

V čom je problém?

Ide o to, že počet elektromobilov sa zvyšuje len pomaly. Navyše, staré dieselové autá miznú z ciest vďaka veku len pomaly. Hoci veľa z nich spĺňa normy Euro 5 a Euro 6, hrozí im súdne vynútené vyradenie z prevádzky.

Hlavným problémom je meranie emisií, ktoré Európska únia plánuje zmeniť. „Namiesto stacionárnych stredísk sa budú splodiny merať za skutočných jazdných podmienok. Zmena by ale doľahla aj na modely, ktoré sú už schválené na prevádzku,“ píše idnes.cz.

Otázke sa už venuje Súdny dvor EÚ. Z jeho vyjadrenia vyplýva, že očakávaný novembrový verdikt by mohol viesť k tomu, že by označil povolenie pre rad starších dieselových áut za nezákonne vydané.

Nemecký minister dopravy okamžite varoval, že toto spätné posúdenie by mohlo pripraviť milióny ľudí o majetok a mohlo by spôsobiť chaos. Z EÚ by podľa neho spravilo aj miesto, kde sa nedá spoľahnúť na právne predpisy.

Porušenie princípov

„Výsledkom rozhodnutia ESD má zatiaľ nejasným právnym konštruktom dôjsť k spätnej aplikácii časti pravidiel platných pre neskôr homologované vozidlá aj na staršie automobily. Podobná retroaktivita by bola zásadným porušením už viac ako 100 rokov platného princípu, že auto musí plniť pravidlá platné len v čase svojho uvedenia na trh a potom môže byť ďalej prevádzkované po ľubovoľne dlhú dobu,“ vysvetľuje autoforum.cz a dodáva, že „Obmedzená životnosť áut v kombinácii s neustálou evolúciou sa stará o to, že skôr vyrobených vozidiel zostáva na ceste hŕstka a neexistuje racionálny dôvod sa nimi zaoberať. Tu sa ale nebavíme o žiadnych veteránoch.“

Aj relatívne nové autá

Server pripomína, že ak by toto opatrenie prešlo, zrušená by musela byť registrácia všetkých áut s motormi Euro 5 a ranými verziami motorov s normou Euro 6. Len pre predstavu, z ciest by tak musela zmiznúť napríklad aj obľúbená Octavia 3. generácie s motorom 2.0 TDI, keďže jej skoršie vyrobené kusy majú motor ešte s normou Euro 6 v jej pôvodnej verzii. Do predaja prišla pred 11 rokmi.

Hrozí vlna odporu

Idnes.cz však pripomína, že pravdepodobnosť, že súd rozhodne v spore kladne, nie je veľmi veľká. „Podľa názoru právnikov ADAC nemožno zmeny v postupe merania pri neskoršom schvaľovaní typu vozidla uplatniť spätne. V tejto súvislosti je zákaz prevádzky absurdný,“ uviedol nemecký autoklub.

O urýchlené objasnenie spolkovej vlády a Európskej komisie požiadala aj predsedníčka Zväzu nemeckého automobilového priemyslu. „Retroaktívna aplikácia nových postupov a noriem by v každom prípade bola porušením zásady zákazu retroaktivity a právneho štátu v ústavnom práve EÚ a Nemecka,“ uviedla. Navyše, problematické by toto rozhodnutie bolo aj z politického hľadiska, nakoľko sa očakáva obrovská vlna odporu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk