Máte nárok na príspevok z Fondu vzájomnej pomoci? Fond vzájomnej pomoci už pomohol viac ako dvom stovkám rodín na Slovensku, ktoré zasiahla negatívna situácia spojená s pandémiou Covid-19.

Na ich účty odišlo viac ako 106-tisíc eur, no vo fonde je stále bezmála 600-tisíc, o ktoré sa môžu uchádzať fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR.

Máte nárok na podporu aj vy? Ako o ňu treba zažiadať? Prinášame najdôležitejšie otázky o Fonde vzájomnej pomoci a odpovede na ne:

1. Kto sa môže o príspevok z FVP uchádzať?

O príspevok sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorej životnú situáciu negatívne ovplyvnil Covid-19. Tieto zmeny súvisiace s pandémiou však musí vedieť preukázať. Môže ísť napr. o zníženie alebo stratu príjmu, nečakané zvýšenie nákladov a pod. Získané finančné prostriedky však nesmú byť použité na hospodársku činnosť. Ak si nie ste istý/á, či sa o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci môžete uchádzať kontaktujte nás na adrese fvp@ ludialudom.sk.

2. Čo mám urobiť, ak sa chcem uchádzať o príspevok z FVP?

Prvým krokom je registrácia Žiadosti o príspevok z FVP na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Vaša žiadosť bude po splnení všetkých podmienok zverejnená na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk ako aj na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Podrobný návod na registráciu žiadosti a teda výzvy na podporu nájdete na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk v sekcii Potrebujem pomoc.

3. Čo mám uviesť do cieľa výzvy a čo do cieľovej sumy (cez ĽudiaĽuďom.sk)?

Cieľ výzvy má stručne a jednoznačne informovať potenciálnych darcov o tom, čo konkrétne z vyzbieraných finančných prostriedkov uhradíte. Samozrejme, Cieľ výzvy musí priamo korešpondovať so zmiernením dopadov Covid-19 na vašu životnú situáciu. Cieľová suma, ktorú potrebujete vyzbierať, by mala korešpondovať s Vašim cieľom výzvy. Odporúčame zvoliť minimálnu sumu 1500 € aby ste neboli ukrátený/á o cely príspevok, ktorý máte možnosť z FVP dostať.

4. Žiadosť som zaregistroval/a aký je ďalší postup?

Žiadosť musí pred publikovaním vždy schváliť administrátor. Po zaregistrovaní žiadosti vás osloví e-mailom najneskôr do 7 dní za účelom kontroly pravdivosti údajov. Následne, ak sa pravdivosť potvrdí, výzva bude uverejnená. Ak sa vám administrátor do 7 dní neozve, je pravdepodobné, že ste svoju žiadosť nezaregistrovali správne, v tomto prípade nás kontaktujte na adrese fvp@ ludialudom.sk. Po úspešnom zverejnení bude vaša výzva umiestnená 30 dní na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk a zároveň na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

5. Prečo potrebujem po publikovaní výzvy získať ďalšie overenie od overovateľa?

Overovateľ je nezávislá osoba, ktorá môže potvrdiť pravdivosť vašej výzvy. Takto overené výzvy majú nárok na extra podporu z fondu vo výške 500 eur. Môžete osloviť niekoho zo zoznamu overovateľov na ĽudiaĽuďom.sk, alebo inú dôveryhodnú osobu, ktorá váš príbeh pozná. Overovateľom sa môže stať napríklad starosta vašej obce, miestny poslanec, kňaz, lekár, či mimovládna organizácia, ktorá vo vašom regióne pôsobí. Tento nový overovateľ sa však musí zaregistrovať na stránke www.ludialudom.sk a splniť predpísané podmienky, následne môže vašu výzvu overiť.

6. Čo mám spraviť preto, aby som získal/a maximálny príspevok z FVP?

O finálnej výške príspevku rozhoduje podpora, ktorú váš príbeh získa u verejnosti počas 30-dňového obdobia, kedy bude vaša výzva umiestnená na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk. V tomto období fond znásobí každý dar vo výške do 30 eur, ktorý dostanete od darcov. Podmienkou je, aby dar bol vždy od iného darcu. Čím viac darov od rôznych darcov dostanete, tým väčší bude aj príspevok z fondu. Preto je potrebné, aby ste práve v tejto 30-dňovej lehote intenzívne oslovovali potenciálnych darcov a vysvetlili im, prečo je pre vás ich dar tak mimoriadne dôležitý. Ak bude vaša výzva overená overovateľom, dostanete z fondu aj jednorazový príspevok vo výške 500 eur. Celková výška príspevku z Fondu vzájomnej pomoci na jednu výzvu je ohraničená sumou maximálne 1000 eur. Všetky dary, ktoré dostanete od darcov a z fondu, vám pošleme na účet.

7. Kedy dostanem dary, ktoré vidím pod mojou výzvou na môj účet?

Finančné prostriedky, zasielané od darcov, sú na účet príjemcov pomoci zasielané priebežne, vždy začiatkom mesiaca a potom v jeho polovici.

8. Kedy dostanem príspevok z Fondu vzájomnej pomoci/od Úradu vlády?

Príspevok vo výške 500 € dostanete spolu s ostatnými darmi z Fondu vzájomnej pomoci cca mesiac po uplynutí 30 dňovej lehoty. Zároveň po uplynutí tejto 30 dňovej lehoty už Vaša výzva nebude aktívna na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk, naďalej však, ak si to budete želať, zostane aktívna na portáli ĽudiaĽuďom.sk, budete sa tak môcť uchádzať o ďalšiu pomoc darcov a informovať ich o zmenách vo vašej životnej situácii. V tomto období už však fond nebude vaše dary násobiť. Najjasnejšie je celý proces opísaný na stránke Fondu vzájomnej pomoci v časti, kde dole nájdete aj príklad z praxe.

