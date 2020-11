22. november 2020 ESL Správy Politika Matovič opäť karhal Richarda Sulíka: Na domácej úlohe nepracuje!

Premiér dnes v diskusnej relácii TA3 V politike znova vyjadril nespokojnosť s prácou koaličného partnera. Padali metafory zo školského prostredia.

Premiér trvá na tom, že celoplošné testovanie antigénovými testami má zmysel. Tvrdí, že výsledky radikálne cítime už dnes.

Podľa Igora Matoviča celoplošné testovanie výrazne znížilo počty novoinfikovaných ľu­dí.

„Očakávali sme, že ich v tomto čase bude 6-tisí denne, no je ich 4-krát menej. Ak by sme k celoplošnému testovaniu nepristúpili, dnes by sme mali preplnené nemocnice a ľudia by nám umierali na chodbách,“ tvrdí premiér.

Premiér zároveň potvrdil, že určite bude ďalšie kolo celoplošného testovania antigénovými testami. Tvrdí, že to odsúhlasil Ústredný krízový štáb, v ktorom sedeli aj predstavitelia SAS.

„Buď by sme sa mohli tešiť, že nám čísla klesli, vyložiť si nohy na stôl a dať si žúrku, alebo ďalej bojovať. Na krízovom štábe sme sa jednoznačne dohodli, že ideme bojovať,“ dodal Igor Matovič.

Podľa neho neprajníci odstabotovali možnosť urobiť celoplošné testovanie ešte v novembri, ale určte bude v niektorý decembrový víkend pred Vianocami.

Úloha zo slovenčiny

Po kritike chaosu okolo vládou prijímaných opatrení poveril Igor Matovič vicepremiéra Richarda Sulíka vypracovaním vlastného pandemického plánu, ako povedal, dal mu domácu úlohu. Ten navrhol, aby sa robili lokálne lockdowny tam, kde je situácia zlá. Inde poľa neho prísne opatrenia nemajú zmysel. S tým však premiér nesúhlasí.

„Sulík si úlohu nesplnil a ani na nej nepracuje. To čo navrhol je akoby dostal úlohu z matematiky a namiesto toho pracuje na úlohe zo slovenčiny,“ povedal premiér V politike. Stále očakáva, že Richard Sulík nakúpi 16-miliónov antigénových testov.