Milan našiel POKLAD za tisíce eur: Na NÁLEZNÉ už čaká celé roky, aký je dôvod? Pri nájdení pokladu máte na Slovensku nárok na nálezné. Ako sa však ukázalo, dostať sa k nemu nemusí byť až tak jednoduché.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Poklad zo 17. storočia našiel pán Milan pri obci Nové Hony (okres Lučenec) už pred tromi rokmi. Informoval o tom portál Spravy.rtvs.sk so slovami, že znaleckým posudkom jeho hodnotu vyčíslili na vyše 4-tisíc eur. Nálezca však zatiaľ žiadne peniaze nevidel.

Čakanie na nálezné

„Problém je v tom, že roky idú a počúvam stále len rôzne termíny, že do konca roka a také, že do decembra. A stále je to nedodržané. Ja si myslím, že je to dehonestujúce ku mne, ako k poctivému nálezcovi,“ reagoval pre portál pán Milan.

Ako spomínajú Spravy.rtvs.sk, do ústredia v Bratislave sa prípad dostal z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici po dvoch rokoch. Tým to však neskončilo. „Všetky podklady ku konaniu o náleznom Pamiatkový úrad Slovenskej republiky dostal až v septembri 2023. Päť mesiacov sa mince čistili a konzervovali, následne bol spracovaný znalecký posudok,“ informoval vedúci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR Peter Bisták.

Odkiaľ vezmú peniaze?

Hoci už úrad pred pár dňami priznal pánovi Milanovi nálezné, zatiaľ mu ho nemá z čoho zaplatiť. „Nemáme v rozpočte na toto vyčlenené prostriedky. Pamiatkový úrad platí zo svojho rozpočtu náklady na odmenu pre súdnych znalcov, ktorí spracovávajú tieto nálezy,“ ozrejmil pre portál Bisták.

Ministerstvo kultúry však podľa Spravy.rtvs.sk prisľúbilo, že peniaze nálezcovi vyplatí. „Rezort kultúry argumentuje, že na krajských pamiatkových úradoch, ale aj Pamiatkovom úrade v Bratislave, nie je dostatok pracovníkov, a preto nie je možné niektoré procesy urýchliť,“ dodáva portál.

