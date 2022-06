Zdroj: Instagram.com/justinbieber Milióny fanúšičiek ostali v ŠOKU: Justin Bieber priznal CHOROBU, ruší koncerty Mladý kanadský spevák zarmútil priaznivcov po celom svete. Priznal ochorenie, pre ktoré mu ochrnula polovica tváre. 11. jún 2022 Magazín

11. jún 2022 Magazín Milióny fanúšičiek ostali v ŠOKU: Justin Bieber priznal CHOROBU, ruší koncerty Mladý kanadský spevák zarmútil priaznivcov po celom svete. Priznal ochorenie, pre ktoré mu ochrnula polovica tváre.

Kanadský spevák Justin Bieber na Instagrame zverejnil takmer trojminútové video, v ktorom sa zdôveril s veľkými zdravotnými problémami.

Vážne problémy

Svetovej hviezde totiž diagnostikovali Ramsay-Huntov syndróm, pre ktorý mu ochrnula polovica tváre. Vírus mu poškodil nervy v uchu. Spevák má problémy so žmurkaním a usmievaním.

Vo videu sa snaží usmievať a pokúša sa aj žmurkať, no problémy sú očividné.

„Ako vidíte, toto oko vôbec nežmurká. Na tejto strane tváre sa nemôžem usmievať. Pohybovať sa nebude ani táto nosná dierka. Takže na tejto strane tváre som úplne ochrnutý,“ povedal mladý spevák.

Zrušené koncerty

Rozhodol sa preto zrušiť koncerty jeho aktuálneho turné Justice World Tour. Doposiaľ zrušil vystúpenia v Toronte, Washingtone a New Yorku.

„Prial by som si, aby to tak nebolo, no moje telo mi očividne hovorí, že musím spomaliť. Dúfam, že to chápete a ja tento čas využijem na oddych a relax a vrátim sa na sto percent, aby som mohol robiť to, pre čo som sa narodil,“ dodal 28-ročný Justin Bieber.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk