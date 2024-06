24. jún 2024 ELA Správy Zo zahraničia Miloš Zeman sa chystá do Tatier: Dovolenkovať bude s premiérom Ficom! Bývalý český prezident Miloš Zeman neoddychuje a mal v posledných dňoch nabitý program. Relax ho čaká, a priamo u nás!

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Zeman svojim fanúšikom minulú stredu podpisoval knihu Spiknutí, ktorá je o údajnej snahe zbaviť ho funkcie v roku 2021. „Je to kniha o pokuse zosadiť ma z údajne zdravotných dôvodov v čase, keď som bol v nemocnici, a tento pokus sa nepodaril," povedal exprezident v rozhovore pre eXtra.cz.

Miloš Zeman sa zúčastnil aj inaugurácie nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho, kde sa stretol s viacerými významnými slovenskými politikmi. Podľa jeho slov sa teší, keď sa s Pellegrinim stretne v Prahe.

Dovolenka s Ficom

Knihu dal aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý sa zotavuje po atentáte.

„Až sa stretneme, možno to bude už v auguste v Tatrách, ale to bude záležať na tom, ako sa rýchlo Robert uzdraví. Až sa s ním stretnem a spýtam sa ho, či si túto knihu prečítal – a času teraz má dosť – tak to bude zaujímavé porovnanie dvoch typov atentátov, z ktorých ten prvý na Slovensku bol prirodzený, ľudský a takpovediac humánny. A bol spáchaný 71-ročným básnikom a spisovateľom, a ten druhý bol tak trošku podraz, a dobrá správa, ktorá by nás všetkých mala tešiť, znie, že ten podraz nakoniec nevyšiel,“ poznamenal Zeman, ktorý Fica považuje za svojho priateľa, na autogramiáde.

Preto možno neprekvapí, že sa stretnú osobne čoskoro. Zeman odhalil aj plány na letnú dovolenku.

„Časť leta strávim na chalupe na Vysočine, dúfam, že aj na člne, a na niekoľko dní pôjdem na pozvanie premiéra Fica do Tatier,“ povedal český exprezident, ktorý, zdá sa, si bude mať čo povedať s Ficom.

„Zdôrazňujem, že nie politického priateľa, ale skutočného ľudského priateľa,“ tvrdil exprezident, keď Fica verejne podporil pred predčasnými parlamentnými voľbami.

Zdroj: Dnes24.sk