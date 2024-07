19. júl 2024 Politika MIMORIADNE: Niekto fyzicky NAPADOL parlamentného poslanca! V okrese Turčianske Teplice napadli poslanca NR SR Pavla Ľuptáka.

V okrese Turčianske Teplice došlo vo štvrtok (18. 7.) k fyzickému napadnutiu poslanca Národnej rady (NR) SR. Potvrdila to v piatok polícia, ktorá začala trestné stíhanie. Ide o Pavla Ľuptáka z poslaneckého klubu SNS, informovala strana Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.

Začali trestné stíhanie

„Podozrivú osobu polícia krátko po skutku zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Policajný vyšetrovateľ podľa nej začal trestné stíhanie za prečin porušovania domovej slobody a prečin ublíženia na zdraví. „V súčasnosti vykonávame procesné úkony a bližšie informácie poskytneme, keď to situácia dovolí,“ doplnila.

Hovoria o radikalizácii

Tajomník strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Dušan Stríž informoval, že k útoku došlo vo štvrtok popoludní na pozemku poslanca NR SR pri dome. Rozsah zranení podľa neho oznámia až po ošetrení.

„Politická polarizácia, extrémizmus a nenávisť, ktoré sa tu šírili posledné roky, sa stali bežnou súčasťou verejného diskurzu. Nenávisť a strach sú systematicky využívané na manipuláciu masy, čo vedie k radikalizácii a sociálnemu rozkladu,“ tvrdí Stríž.

Je podľa neho dôležité, aby sme si uvedomili, kam smerujeme, a začali sa sústreďovať na to, čo nás spája, nie na to, čo nás rozdeľuje. „Násilie ostane vždy násilím, a to bez ohľadu na to, aký bol motív,“ podotkol.

„V sobotu (20. 7.) bola naplánovaná debata s občanmi v Humennom, kde mal Ľupták vystúpiť a ktorú sme museli zrušiť,“ dodal Stríž.

