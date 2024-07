24. júl 2024 Zo Slovenska Ministerstvo má PROBLÉM: Expolicajtom vraj DLHUJE obrovské peniaze! Hrozia EXEKÚCIOU Ministerstvo vnútra nemalo viacerým bývalým policajtom vyplatiť odchodné. Sumy sa môžu štverať až na desiatky tisíc eur.

Odborový zväz policajtov v SR vyzval minulý mesiac vedenie rezortu vnútra, aby riešilo situáciu v Policajnom zbore. Vravel o zlých podmienkach. Spomenul stav viacerých policajných budov, staré odevy či nevyhovujúce platové ohodnotenie. „Budeme hľadať zdroje na to, aby sme v krátkom čase našli také riešenia, ktoré zastabilizujú Policajný zbor,“ povedal začiatkom júla minister vnútra Matúš Šutaj Eštok

Nárok na odchodné

Rezort a aj samotná polícia teraz stoja pred ďalším nepríjemným problémom. Ako upozornili Aktuality, ministerstvo vraj nevyplatilo peniaze za odchodné policajtom, ktorí v zbore počas uplynulých mesiacov skončili.

Z polície odišlo do civilu od začiatku roka približne 630 policajtov. Z tohto počtu odišla väčšina do výsluhového dôchodku. „Tí, ktorí odslúžili napríklad 20 či 25 rokov v zbore, mali nárok na odchodné. Koľko mesačných platov jednotlivec dostane, vypočítava ministerstvo vnútra individuálne podľa odpracovaných rokov. Pri dlhoročných vyšetrovateľoch či funkcionároch sa suma odchodného môže vyšplhať aj na 12 mesačných platov, teda na desiatky tisíc eur,“ vysvetľuje server.

Tu však nastal problém. Podľa Aktualít totiž na účte, z ktorého sa odídeným policajtom mali vyplácať peniaze, bolo v týchto dňoch len zopár tisíc eur. Koľkých policajtov sa tento problém týka, rezort nespresnil.

Podajú exekúcie?

„Pomerne dlho trvalo rozhodnúť o ich nároku na odchodné a hoci bolo MV SR povinné vyplatiť im ho do 60 dní od vydania rozhodnutia, nestalo sa tak. Niektorí iní policajti odchádzajúci približne v tej istej dobe ho samozrejme mali pomerne promptne vyplatené,“ uviedol na sociálnej sieti bývalý prokurátor a dnes advokát Matúš Harkabus, ktorý zastupuje viacero klientov, ktorí ešte nedostali odstupné. „Týmto policajtom bolo neoficiálne vysvetlené, že na vyplatenie ich nárokov "nie sú peniaze“…," dodal.

Aktuality informovali, že advokát už spolu s klientmi vyzval ministerstvo, aby situáciu vyriešilo do konca júla. V opačnom prípade hrozia inými právnymi krokmi, medzi ktorými je napríklad návrh na exekúciu.

Požiadali o peniaze

Šéf odboru sociálneho zabezpečenia mal požiadať ministerstvo financií o uvoľnenie ďalších peňazí.

„Ministerstvo financií SR môže potvrdiť, že aj napriek zložitej situácii vo verejných financiách vyčlenilo na základe žiadosti ministerstva vnútra potrebné zdroje na tento účel. Ide o sumu vo výške viac ako šesť miliónov eur, ktoré rezort financií uvoľnil rozpočtovým opatrením,“ uviedli portálu z tlačového oddelenia rezortu. Nateraz však nevedno, kedy ministerstvo vnútra bude môcť vyplatiť odstupné bývalým policajtom.

Hrozia masové odchody?

Pred zborom je ešte jeden problém, ktorý môže nastať na jeseň. Tento rok bude mať totiž nárok na výsluhový dôchodok ďalších 5-tisíc policajtov. Minister Šutaj Eštok už mal údajne rokovať s odborármi. Témou mal byť náborový príspevok pre nováčikov. Ten by mal dosiahnuť 5-tisíc eur, no policajt by sa musel zaviazať, že v zbore ostane aspoň päť rokov.

„Vo výsledku to však znamená, že začínajúci zamestnanec by mal zhruba o 80 eur mesačne viac. Je otázne, či je takáto suma dostatočne motivujúca,“ dodávajú Aktuality s tým, že rokovať sa o 5-tisícovom príspevku malo aj v prípade skúsených policajtov. Zaviazať by sa však museli na ďalšie tri roky.

