16. január 2023 Jakub Forgács Magazín Lifestyle Modrý pondelok je najdepresívnejší deň v roku. RADY psychologičky, ako zatočiť s úzkosťou Čo je depresia, ako sa dá liečiť a čo všetko každý z nás môže urobiť, aby sme depresii nedali šancu vysvetľuje v rozhovore Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová.

Január okrem rôznych plánov, predsavzatí, cieľov a ambícií každý rok prináša aj jeden deň, ktorý je označovaný ako najdepresívnejší deň v roku. Dostal názov aj modrý pondelok a bol vypočítaný matematicky. Pri tejto príležitosti sprostredkovala Martina Pavliková, hovorkyňa AGEL SK, médiám rozhovor s klinickou psychologičkou Nemocnice AGEL Zvolen, Mgr. Silviou Mamoňovou Lorencovičovou.

V rozhovore s Mgr. Silviou Mamoňovou Lorencovičovou sa dočítate aj to:

čo je to vlastne depresia

ktoré obdobie v roku je najdepresívnejšie

ako bojovať proti depresii

16. január je tento rok modrým pondelkom – najdepresívnejším dňom v roku. Prečo je práve tento deň podľa vás označovaný za najviac depresívny?

Modrý pondelok pripadá na 3. pondelok v mesiaci január a matematickým vzorcom ho vypočítal anglický psychológ Dr. Cliff Arnall z Cardifskej univerzity. Tento údaj ale nie je výskumne potvrdený, je potrebné ho brať preto s rezervou, môže však dobre poslúžiť pre zvyšovanie povedomia o depresii a porúch nálad. Zimné mesiace sú považované za rizikové, čo sa nálad týka, ľudia môžu intenzívnejšie prežívať pocity smútku, úzkosti. Tí, ktorí trpia depresiami, často uvádzajú práve tieto mesiace za obdobie, kedy sa im príznaky zhoršujú. Súvisí to so skoro nastupujúcou tmou, „skráteným“ dňom, často pochmúrnym počasím, hmlami. Je známe, že slnko a pohyb na čerstvom vzduchu prispievajú ku tvorbe endorfínov, tzv. hormónov šťastia, a tým sa nálada a prežívanie zlepšuje.

Čo je vlastne depresia a čo ju vyvoláva?

Depresie pochádzajú z latinského slova depressio, teda stlačenie, potlačenie. Označujeme ňou závažnú a dlhotrvajúcu poruchu nálad a sú pre ňu charakteristické dlhotrvajúce pocity smútku a strata záujmu o okolie, o samého seba. Ľudia často označujú zhoršenú náladu, precitlivenosť ako depresie, ale ak sú tieto pocity prechodné, vyskytujú sa len občas, nemusí to znamenať, že majú príznaky depresie. Ak však tieto skleslé nálady pretrvávajú dlhšie ako dva týždne, spôsobujú problémy so spánkom, či už so zaspávaním, spánkom samotným alebo zobúdzaním sa, pridruží sa uzatváranie sa do seba, ťažkosti vo vykonávaní každodenných aktivít, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pri vzniku depresie zohráva rolu viacero faktorov. Jeden z nich je biologický faktor, teda zdedené predispozície, tiež faktor psychických vplyvov ako sú zažité traumatické udalosti, problematické vzťahy v detstve a faktor sociálny, kde sa podieľajú udalosti v zamestnaní, strata blízkeho a podobne. Teda príčina vzniku depresie je komplexná a nedá sa označiť len jediný faktor, ktorý by ju spôsoboval.

Ktoré obdobie roku je najdepresívnejšie, alebo kedy je najhorší čas pre ľudí s depresiou?

Ak niekto trpí depresívnou poruchou, teda afektívnou poruchou nálad, tá nie je viazaná na konkrétne obdobie roku. Jej príznaky sa ale môžu zhoršovať v zimných a jarných mesiacoch, teda vtedy, keď je slnečných dní a pobytu von menej. Vo verejnosti je rozšírený pojem ,,jarná depresia", ide skôr o krátkotrvajúce poruchy nálad, pocity únavy, ktoré odznejú.

Je podľa vás v tejto dobe depresia rozšírená? Prečo je to tak?

Nárast počtu ľudí, ktorí trpia psychickým ochorením je výrazný, a to môžeme usudzovať zo štatistických údajov ako aj z praxe psychiatrov a psychológov. Najviac prevažujú práve ľudia s úzkostnými a depresívnymi poruchami. Dôvody budú isto viaceré, posledné 2–3 roky sa ale podpísali na celospoločenskom prežívaní: protipandemické opatrenia, izolácia, strach, mier už nie je tak samozrejmý, ako sa javil. S týmito javmi sa musel, a to platí aj pre tento čas, popasovať každý z nás a najviac zraniteľní z hľadiska prepuknutia úzkostí, beznádeje sú práve ľudia, ktorí sú senzitívnejší, deti a staršia populácia.

