Muž prišiel pri bombardovaní o celú rodinu: Medzi mŕtvymi sú aj ŠTYRI deti

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok ráno informovalo, že ľudí, ktorí opustili hlavné mesto Kyjev, aby sa zachránili pred útokmi ruskej armády, teraz zabili v dedine Marchalivka. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.

Jeden muž podľa ministerstva stratil celú 11-člennú rodinu, keď raketa zasiahla jeho dom v dedine nachádzajúcej sa južne od Kyjeva.

Ministerstvo na Twitteri napísalo, že tento muž a jeho rodina odišli z Kyjeva, aby sa zachránili pred vojnou, a bezpečie hľadali v Marchalivke. „Raketa však zasiahla dom, v ktorom sa nachádzalo 12 ľudí: deti (dve vnúčatá a dve netere), manželka dcéra, sestra…“

Prežil len muž a jeho mačka, uviedlo ministerstvo.

Článok pokračuje pod príspevkom.

📍Marhalivka.



This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister...



Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W