Myslíte si, že ste na CESTE už videli VŠETKO? OMYL!

Rozkaz znel jasne: Dopraviť náklad bezpečne do cieľa! No a čo, že to bude proti pravidlám cestnej premávky.

Možno takto nejako uvažoval muž, ktorý neváhal naskočiť do prívesného vozíka a niečo, čo vyzerá ako chladnička, ochrániť pri presune mestom vlastným telom.

Vyslúžil si vtipné komentáre

Takýto obrázok sa naskytol vodičom na ceste v Zlatých Moravciach. Väčšinu z nich pobavil.

„Keď chceš ušetriť na doprave,“ smiala sa Michaela.

„Pokiaľ pri cestnej kontrole bude dotyčný tvrdiť, že je držiak na chladničku, malo by to byť v pohode,“ dodal Jojo.

„A potom, že muži žijú kratšie,“ reagoval Ervín.

„Pomôž si ako vieš. Ako za starých časov. Len vtedy nebol FB a ľudí to nijako neiritovalo,“ poznamenal Oleg.

Vodič síce pobavil, no mal zrejme šťastie, že na svojej ceste nestretol policajnú hliadku. Možno by ho tento nápad stál viac, ako doprava tovaru od obchodníka. Podľa všetkého porušil zákon.

Proti pravidlám

Paragraf 46 Zákona o cestnej premávke v odseku 3 hovorí: „V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná.“.

Spomínaný paragraf 49 upravuje prepravu osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora.

