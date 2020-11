27. november 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Na hokejovom zväze rozhodli: SEM pôjde niekoľkomiliónový zisk zo svetového šampionátu!

Delegáti Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na zasadnutí rozhodli o tom ako rozdelia zisk z vlaňajších majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zaviedli systém tzv. mandátnych trénerov, na základe ktorého sa bude zväz minimálne najbližšie tri roky spolupodieľať na výplatách pre trénerov v kluboch.

„Vďaka tomu by mali byť tréneri v kluboch lepšie zaplatení. Boli by sme radi, keby kluby z týchto peňazí v budúcnosti vytvorili aj pozíciu mládežníckeho šéftrénera,“ informoval po skončení kongresu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

O použití zisku z MS 2019 nemohol rozhodnúť Výkonný výbor SZĽH, keďže ten môže rozhodovať o financiách iba do sumy neprevyšujúcej dva milióny eur.

Na „koronu“ už prispeli

Z celkovej sumy z MS bola už vyplatená pomoc pre kluby v rámci korona pomoci vo výške viac ako 1,1 milióna eur. Po dohodovacích konaniach navrhlo vedenie zväzu rozdeliť zvyšok zisku vo výške 3,7 milióna eur nasledovným kľúčom – väčšina pôjde na mandátnych trénerov kategórie dorast a junior a hlavných trénerov kategórie do 16 rokov po dobu minimálne troch rokov. Zvyšok pôjde na materiálnu podporu pre rozhodcov, hokejové tréningové centrum a príspevok na extraligu žien.

Rozpočet na ďalší rok

Na kongrese schválili po dlhšej diskusii aj rozpočet SZĽH pre rok 2021. „Veci sme nastavili tak, aby systém bol v budúcnosti viac férový a transparentný, aby mal jasne zadefinované pravidlá, aby každý na úrovni klubov vedel, s čím môže plánovať na tri, štyri či päť rokov dopredu. Je to zadefinované ako priamy príspevok pre kluby. Systém financovania by sa nemal v najbližších rokoch meniť. Ako sme efektívne začali plánovať na úrovni zväzu, to isté sme chceli umožniť klubom. Najväčší benefit toho je, že viac peňazí pôjde priamo do klubov a zároveň budú vedieť, kedy a koľko im príde nielen na najbližšie roky, ale aj tie nasledujúce roky. Prešlo to drvivou väčšinou delegátov,“ uviedol výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ.

Dlhé rokovania

Kongres sa v porovnaní s pôvodným plánom časovo natiahol, delegáti rokovali vyše 10 hodín. Riešili aj zmenu stanov, z viacerých návrhov prešiel jediný, týkajúci sa kontrolóra SZĽH. Ten bude mať po novom väčšie kompetencie v kontrole zväzu, napríklad bude môcť monitorovať všetky dcérske spoločnosti ako marketing SZĽH. „Túto zmenu vítame, navrhovali sme ju už dávnejšie. Chceme byť v týchto veciach viac transparentní,“ povedal generálny sekretár SZĽH Ivan Pulkert. V súčasnosti zastáva funkciu kontrolóra SZĽH Jaromír Šmátrala.

Všetci boli negatívni

Kongres zväzu sa tento rok konal za prísnych hygienických opatrení z dôvodu pandémie koronavírusu. Všetkých 81 prítomných delegátov (dohromady s počtom 338 hlasov) aj ľudí zodpovedných za organizáciu kongresu absolvovalo v úvode zasadnutia testovanie na ochorenie COVID-19. Všetky testy boli s negatívnym výsledkom. Prítomný na zasadnutí bol aj štátny tajomník pre šport ministerstva školstva Ivan Husár.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR